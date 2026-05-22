Грузинские силовики задержали в Тбилиси 15 беглецов, объявленных в розыск правоохранительными органами Казахстана, сообщили в пресс-службе МВД РК. Среди них оказалась супружеская пара, которую подозревают в организации сети по производству синтетических наркотиков в Алматинской и Карагандинской областях.

С марта 2026 года совместные оперативные мероприятия координировались министерствами двух стран. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции фигурантов дела в Казахстан.

Один из пойманных в Тбилиси казахстанцев находился в международном розыске по подозрению в создании нелегального цеха по выпуску мефедрона.

- По данным следствия, с октября 2023 года по февраль 2024 года он совместно с сообщниками организовал изготовление синтетических наркотиков в специально оборудованной нарколаборатории на территории Алматинской области, выполняя роль химика, - сообщили в ведомстве.

Его супругу следственные органы подозревают в курировании финансовых потоков наркобизнеса и ведении учёта доходов.

Масштабные задержания в Тбилиси стали итогом соглашений, которых министры внутренних дел Казахстана и Грузии достигли на переговорах в Астане. Накануне глава казахстанского ведомства Ержан Саденов прибыл в Грузию с рабочим визитом, где обсудил усиление борьбы с транснациональной преступностью с коллегами.