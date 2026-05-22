В последние дни среди жителей Уральска и в социальных сетях начала стремительно распространяться тревожная информация: горожане заявляют, будто тендер на отлов бродячих кошек и собак выиграл местный мясокомбинат. Люди всерьёз обеспокоены дальнейшей судьбой бездомных животных.

Ситуацию поспешил прояснить заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТиАД города Уральска Жанболат Хайржан. Он призвал горожан отделить факты от слухов и объяснил, кто на самом деле выиграл конкурс.

По словам чиновника, победителем тендера стало ТОО "Оркен". И хотя в публичном пространстве компанию сразу же связали с переработкой мясной продукции, реальная ситуация выглядит иначе.

- Прежде всего необходимо подчеркнуть: ТОО "Оркен" уже на протяжении трёх лет вообще не занимается переработкой мяса. Вся их деятельность в этой сфере давным-давно официально прекращена. На сегодняшний день никаких нарушений в рамках данного контракта заказчиком не установлено, - сообщил Жанболат Хайржан.

Он также добавил, что система госзакупок уполномочена допускать к конкурсу любых субъектов бизнеса, если они соответствуют строгим критериям закона. При этом победитель определялся исключительно по квалификационным требованиям, а не на основе названия компании или её прошлой деятельности.

Комментируя аналогичные скандальные случаи, которые ранее упоминались в СМИ в других регионах Казахстана, в ведомстве отметили, что переносить чужие истории на Уральск некорректно.

- Каждый контракт и каждый регион имеют свои условия. Делать выводы нужно на основе фактов, а не ассоциаций. Наша задача - не защищать какую-либо компанию, а обеспечить безопасное и гуманное решение проблемы бродячих животных. Если в работе поставщика будут выявлены хоть какие-то нарушения, независимо от того, кто их допустил, сразу же последуют жёсткие меры по закону, - заверил замруководителя ЖКХ.

В завершение власти Уральска попросили жителей сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и доверять только информации из официальных источников, а не суждениям третьих лиц в мессенджерах.