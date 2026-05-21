Вот уже несколько дней в соцсетях обсуждаются резонансные заявления о том, что в некоторые столичные рестораны и кафе поставляли собачатину.

В "Астана ветсервисе" прокомментировали вирусные сообщения и посты, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Что произошло

Поводом для дискуссии стало интервью казахстанского ведущего Тимура Балымбетова, посвящённое теме жестокого обращения с животными. Программа была опубликована в его YouTube-канале.

В ходе беседы с гостями один из участников - Сергей Снегирев, член республиканского экологического совета партии "Аманат", - привёл пример, который и вызвал резонанс в сети.

"Оборот собачьего мяса. Речь идет о товарных количествах. Промышленные заготовки собачьего мяса. Не о традиционных корейских кухнях. Речь об общепите. Об астанинском в том числе общепите, что подверждено судом. Два года назад состоялся суд. Вот такой перечень ресторанов, достаточно известных франшиз в том числе, которые покупали, так скажем, не цельный фарш, а бодяженный с собачьим мясом", - рассказывает Снегирев в интервью.

При этом, говоря о поставщике, он отметил, что тот, по его словам, обладал необходимыми компетенциями, возможностями и ресурсами для отлова собак. Однако конкретных имен спикер не назвал. Фрагмент интервью впоследствии стал вирусным и широко распространился в социальных сетях.

Что говорит "Астана ветсервис"

На фоне распространения этих обсуждений ветеринарная служба Астаны опубликовала официальное разъяснение на своей странице в Instagram.

"Повторно распространяется информация о якобы реализации мяса собак в заведениях общественного питания Астаны. Сообщаем, что распространяемые сведения относятся к инциденту 2023 года, связанному с выявлением незаконного оборота продукции животного происхождения на территории Акмолинской области. По данному факту правоохранительными органами проведено расследование. Материалы дела рассмотрены судом, виновное лицо привлечено к ответственности", - говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что официально не подтверждены факты поставки, продажи или использования подобной продукции в предприятиях общепита Астаны.

"В столице на постоянной основе осуществляется ветеринарно-санитарный контроль продукции животного происхождения, включая проверку сопроводительной документации, мониторинг поставщиков, а также соблюдение требований безопасности пищевой продукции. Фактов незаконного оборота мясной продукции либо нарушений, связанных с деятельностью объектов общественного питания Астаны, в настоящее время не выявлено".

В организации отметили, что ситуация находится под постоянным контролем уполномоченных органов.

В компании также заявили, что в столице на системной основе проводится мониторинг и проверки продукции животного происхождения, поставщиков, а также соблюдения санитарно-ветеринарных требований. Кроме того, они призвали граждан доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.