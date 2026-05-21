В управлении образования ЗКО рассказали, сколько выпускников окончат школу в этом году, когда пройдут экзамены и какие жёсткие запреты ждут одиннадцатиклассников и их родителей.

На сегодняшний день в ЗКО работают 382 школы, где учатся более 126 тысяч детей. Учебный год официально завершится уже 25 мая. Такие данные привёл руководитель управления образования ЗКО Елдос Сафуллин.

В этом году школы региона выпускают:

9 классы - 10 440 учеников;

11 классы - 8 179 учеников.

На знак "Алтын белгі" в области претендуют 437 выпускников, а ещё 448 одиннадцатиклассников идут на аттестат с отличием.

В школах уже вовсю идёт подготовка к итоговой аттестации. Чиновники от образования обещают, что экзамены пройдут максимально открыто и честно.

Для выпускников 9 классов (с 29 мая по 11 июня):

29 мая - Математика (алгебра, письменно);

3 июня - Предмет по выбору (письменно);

8 июня - Язык обучения (казахский или русский язык, письменно);

11 июня - Казахский язык и литература/русский язык и литература (письменно).

Для выпускников 11 классов (со 2 по 15 июня):

2 июня - История Казахстана (устно);

5 июня - Алгебра и начала анализа (письменно);

9 июня - Язык обучения (казахский или русский язык, письменно);

12 июня - Казахский язык и литература/русский язык и литература (письменно);

15 июня - Предмет по выбору (письменно).

В ведомстве отдельно остановились на безопасности выпускников и напомнили о строгих правилах. Церемонии вручения аттестатов пройдут 18 июня и исключительно в стенах родных школ. Отмечать выпускные за пределами учебных заведений категорически запрещено.

В Минпросвещения РК официально запретили проводить праздники в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха или на природе, арендовать автокортежи, встречать рассвет и разводить костры. Кроме того, под запрет попали привлечение аниматоров, ведущих и праздничных агентств, организация банкетов, а также сбор денег с родителей на подарки администрации школ и учителям.

В управлении образования обратились к родителям с просьбой контролировать внешний вид детей. На вручение аттестатов выпускники должны прийти в обычной школьной форме.

- Использование чрезмерно нарядной и вечерней одежды не допускается. Это требование введено для того, чтобы предотвратить социальное неравенство и дискриминацию среди учеников, а также избавить родителей от лишних и ненужных расходов, - подчеркнули в ведомстве.

За соблюдением всех правил и безопасностью детей в конце мая и июне будут следить особенно строго.

Ранее с аналогичной просьбой выступили полицейские.