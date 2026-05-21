На сегодняшний день в ЗКО работают 382 школы, где учатся более 126 тысяч детей. Учебный год официально завершится уже 25 мая. Такие данные привёл руководитель управления образования ЗКО Елдос Сафуллин.
В этом году школы региона выпускают:
9 классы - 10 440 учеников;
11 классы - 8 179 учеников.
На знак "Алтын белгі" в области претендуют 437 выпускников, а ещё 448 одиннадцатиклассников идут на аттестат с отличием.
В школах уже вовсю идёт подготовка к итоговой аттестации. Чиновники от образования обещают, что экзамены пройдут максимально открыто и честно.
Для выпускников 9 классов (с 29 мая по 11 июня):
29 мая - Математика (алгебра, письменно);
3 июня - Предмет по выбору (письменно);
8 июня - Язык обучения (казахский или русский язык, письменно);
11 июня - Казахский язык и литература/русский язык и литература (письменно).
Для выпускников 11 классов (со 2 по 15 июня):
2 июня - История Казахстана (устно);
5 июня - Алгебра и начала анализа (письменно);
9 июня - Язык обучения (казахский или русский язык, письменно);
12 июня - Казахский язык и литература/русский язык и литература (письменно);
15 июня - Предмет по выбору (письменно).
В ведомстве отдельно остановились на безопасности выпускников и напомнили о строгих правилах. Церемонии вручения аттестатов пройдут 18 июня и исключительно в стенах родных школ. Отмечать выпускные за пределами учебных заведений категорически запрещено.
В Минпросвещения РК официально запретили проводить праздники в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха или на природе, арендовать автокортежи, встречать рассвет и разводить костры. Кроме того, под запрет попали привлечение аниматоров, ведущих и праздничных агентств, организация банкетов, а также сбор денег с родителей на подарки администрации школ и учителям.
В управлении образования обратились к родителям с просьбой контролировать внешний вид детей. На вручение аттестатов выпускники должны прийти в обычной школьной форме.
- Использование чрезмерно нарядной и вечерней одежды не допускается. Это требование введено для того, чтобы предотвратить социальное неравенство и дискриминацию среди учеников, а также избавить родителей от лишних и ненужных расходов, - подчеркнули в ведомстве.
За соблюдением всех правил и безопасностью детей в конце мая и июне будут следить особенно строго.
Ранее с аналогичной просьбой выступили полицейские.