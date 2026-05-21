В Бразилии 88-летнего мужчину, которого ранее признали умершим, обнаружили живым уже в похоронном бюро. Сотрудники учреждения заметили признаки жизни и незамедлительно вызвали скорую помощь, передает Мой Город со ссылкой на Mirror.

Инцидент произошел 16 мая. Хурачи Розу Алвеса доставили в больницу города Президенте-Бернардес с дыхательной недостаточностью. После осмотра врач констатировал смерть пациента. Позже тело передали в похоронное бюро для подготовки к церемонии прощания.

Однако уже там сотрудники обратили внимание на движения в области живота мужчины и заподозрили, что он может быть жив. Как рассказала технический руководитель медсестер Жаклин Броджато, сначала они сомневались, дышит ли пенсионер, но затем начали оказывать первую помощь и освободили дыхательные пути.

После прибытия медиков мужчине ввели препараты, провели интубацию и экстренно доставили в больницу города Президенте-Пруденти. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Родственники рассказали, что изначально их насторожила задержка в похоронном бюро, а позже им сообщили, что мужчина подает признаки жизни.

После случившегося правоохранительные органы начали расследование по факту возможного неоказания помощи. В больнице, где была зафиксирована смерть, также проводится внутренняя проверка.