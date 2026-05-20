Змей удалось запечатлеть в разных районах города и сёлах.

В разных районах Уральска участились случаи встречи с крупными змеями. Очевидцы то и дело публикуют кадры с пресмыкающимися, которые вальяжно ползают по улицам. И хотя рептилии обычно появляются поодиночке, у жителей города эти встречи вызывают не столько любопытство, сколько панический страх. Главное опасение людей - что змеи могут быть ядовитыми и представлять реальную угрозу для жизни и здоровья.

С пугающей реальностью столкнулась жительница Уральска Елена, чья дача расположена в районе Кардиологического центра. По словам женщины, только за минувшие выходные она обнаружила на своём участке трёх рептилий внушительных размеров.

Напуганная таким соседством, Елена решила обратилась в частную фирму по дезинфекции. Выяснилось, что радикальная борьба с чешуйчатыми гостями - удовольствие не из дешевых. Один литр специального яда, который разливают по поилкам, обходится в 39 тысяч тенге. Принцип работы прост: змеи сами приползают на запах и выпивают отраву.

- У нас на дачи приезжают все с детьми, которые не смотрят под ноги, бегают, играют. Представляете, что будет, если наступить на змею? Я считаю, это те самые ядовитые гадюки. Если взять отраву, то одного литра нам не хватит на участок, и нет гарантии, что змеи пропадут, - отмечает Елена.

В качестве альтернативы компании предлагают специальную отпугивающую ленту по цене 1300 тенге за метр. Однако, как признаётся хозяйка дачи, лента лишь временно отпугивает рептилий, но никак не решает проблему их популяции в районе.

- После потопа у нас развелось огромное количество грызунов, с которыми мы сейчас боремся своими силами, - делится наблюдениями Елена. - Именно это обилие мышей и стало главной причиной нашествия змей, для них тут теперь идеальная кормовая база. К тому же во время паводка утонуло много ёжиков, которые раньше сдерживали и грызунов, и рептилий. Теперь защищать участки просто некому.

Также в редакцию "МГ" прислали видео со змеями, которые заползают в постройки и дворы жителей села Аксуат Теректинского района. Очевидцы отмечают, что рептилии встречаются больших размеров, около двух метров. Ещё одну змею удалось запечатлеть уральцам возле многоэтажки по адресу: Украинская 10.

Горожане оставили жалобу в местном Instagram-паблике zhaloby_uralsk__official. Автор поста отметила, что змея поселилась у них во дворе и свободно передвигается от подъезда к подъезду. Они обращались в МЧС, но там ответили, чтобы жители сами поймали змею, а после этого спасатели приедут. Но из-за опасений никто не решается на отлов рептилии.

Мы связались с руководителем отдела "Экзотариум" Алматинского зоопарка, герпетологом Александром Гурневым. Он прокомментировал кадры со всеми змеями на фото и видео. Змею, которую сфотографировала Елена на даче в районе Кардиологического центра, действительно является ядовитой.

- Это гадюка Ренарда. Змея, конечно, ядовита, но её укус сопоставим с уксусом пчелы или осы. Обычно отёк укушенной конечности за 3-4 дня проходит полностью. Исключение составляют люди с повышенным аллергическим фоном, так как укус в связи с этим может привести к шоковому аллергическому состоянию и смерти, - говорит специалист.

Гурнев пояснил, что змея, которую запечатлели в селе Аксуат, не опасна.

- На видео обыкновенный уж. Эти змеи не ядовиты и совершенно безопасны для людей и животных. Обыкновенные ужи достаточно часто регионах имеют почти чёрную окраску и у них отсутствуют характерные пятнышки жёлтого, оранжевого или белого цветов на тыльной (задней) части головы, - поясняет герпетолог.

А вот рептилия, которая обитает на Украинской, 10, по словам специалиста, это тоже уж, но другой подвид.

- На этом фото водяной уж, ближайший родственник обыкновенного, он не ядовит и совершенно безопасен. Поведение у него достаточно агрессивное: громко шипит и делает резкие движения телом, полностью имитируя поведение ядовитых змей. Иногда даже уплощает голову во время раздражения, чтобы она выглядела более треугольной - опять же, имитируя поведения ядовитой змеи, - отмечает Александр Гурнев.

В ДЧС ЗКО сообщили, что спасатели могут приехать и поймать змею только в том случае, если она находится в жилом помещении и представляет опасность. Если это открытая местность или безлюдное место, то спасатели выездов не осуществляют.

Аклександр Гурнев рассказал, что защитить себя от встречи с ядовитыми змеями вполне реально, если соблюдать базовые меры предосторожности как на природе, так и дома.

- На прогулке или в походе важно выбирать открытые, хорошо просматриваемые маршруты. Старайтесь обходить стороной высокую траву и каменные насыпи. Обувь обязательно должна быть закрытой. Интересный нюанс: при ходьбе по "подозрительным" местам стоит ступать тяжелее обычного. Змеи отлично улавливают вибрацию земли и, как правило, стараются ретироваться до того, как вы их заметите, - говорит Гурнев.

Герпетолог отмечает: если же речь идет о безопасности дачи или частного дома, то здесь нужен комплексный подход: