Всемирная ассамблея здравоохранения является руководящим органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ее работе принимают участие делегации всех государств-членов ВОЗ, которые рассматривают конкретную повестку дня в области здравоохранения. Основными функциями Всемирной ассамблеи здравоохранения являются определение направлений деятельности ВОЗ, назначение Генерального директора, наблюдение за финансовой деятельностью, а также пересмотр и утверждение предлагаемого программного бюджета. Сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проводятся в Женеве ежегодно. В этом году сессия продлится с 18 по 23 мая, сопровождаясь большим количеством параллельных мероприятий, посвященных событию, а также встреч на высшем уровне, конференций и семинаров.

Как отмечается, в штаб-квартире ВОЗ в Женеве прошла неформальная встреча министров здравоохранения стран Центральной Азии с Региональным директором ВОЗ по Европейскому региону Хансом Клюге. На повестке дня оказалось продвижение Дорожной карты по охране здоровья и благополучию стран Центральной Азии на ближайшие пять лет. Очередной этап реализации карты включает в себя развитие первичной медико-санитарной помощи, укрепление устойчивости систем здравоохранения, повышение готовности к чрезвычайным ситуациям, развитие кадрового потенциала, а также продвижение совместных инвестиционных инициатив в сфере здравоохранения.

Принявшая участие во встрече министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова отметила, что региональная дорожная карта является практическим инструментом формирования единой архитектуры здравоохранения и партнерства между странами Центральной Азии.

«Сегодня Центральная Азия демонстрирует высокий уровень регионального взаимодействия и стремление к совместному решению вопросов здравоохранения и устойчивого развития. У нас есть всё необходимое для движения вперёд: политическая воля, доверие между странами, поддержка международных партнёров и общее понимание того, что инвестиции в здоровье – это инвестиции в устойчивое будущее региона», - сказала глава казахстанского минздрава.

Участники встречи отдельно подчеркнули значимость укрепления системы первичной медико-санитарной помощи как ключевого элемента устойчивого здравоохранения. Казахстан подтвердил намерение и далее активно участвовать в продвижении международной повестки в области ПМСП, продолжая курс, основанный на принципах, сформированных в Алма-Атинской декларации 1978 года и Астанинской декларации 2018 года и получивших мировое признание. Особое внимание было уделено работе Европейского центра ВОЗ в Алматы, который играет важную роль в развитии профессиональной экспертизы, обучении специалистов и распространении эффективных моделей организации первичной медицинской помощи в регионе.

Казахстан также выразил готовность укреплять взаимодействие в рамках Глобальной коалиции по ПМСП, расширяя партнёрство с ВОЗ и зарубежными государствами для реализации совместных инициатив. По итогам диалога представители стран Центральной Азии и Всемирной организации здравоохранения договорились продолжить совместную работу над практическим запуском ДКЦА 2.0 и дальнейшим согласованием механизмов её реализации на 2026 - 2030 годы.

Для обсуждения ключевых глобальных вызовов в сфере здравоохранения присоединился и Китай. На брифинге для СМИ, состоявшемся 17 мая в Женеве, китайская делегация заявила, что намерена активно участвовать в переговорах и обсуждениях по широкому кругу технических вопросов в рамках ассамблеи. Делегацию возглавляет руководитель Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Лэй Хайчао. В брифинге также приняли участие постоянный представитель Китая при Отделении ООН в Женеве и других международных организациях в Швейцарии Цзя Гуйдэ, а также глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Шэнь Хунбин. В состав китайской делегации вошли представители Государственного комитета по делам здравоохранения, Министерства иностранных дел, Постоянного представительства Китая в Женеве, а также представители специальных административных районов Гонконг и Макао. В ходе ассамблеи Китай примет участие в круглых столах, тематических мероприятиях и консультациях по проектам резолюций. Кроме того, китайская сторона совместно организует три тематические сессии, посвящённые созданию более справедливых и доступных систем здравоохранения в эпоху цифровых технологий. В рамках нынешней ассамблеи планируется рассмотреть более 60 пунктов повестки дня.

Как стало известно, Тайвань не получил приглашения на участие в событии. Как прокомментировал это официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на пресс-конференции 11 мая без согласия центрального правительства у китайского региона Тайвань нет никаких оснований, причин или прав участвовать во Всемирной ассамблее здравоохранения. По его словам, власти Демократической прогрессивной партии Тайваня упорно придерживаются сепаратистской позиции «независимости Тайваня», что привело к исчезновению политической основы для участия региона в ассамблее. В целях соблюдения принципа «одного Китая», защиты серьезности и авторитета соответствующих резолюций ГА ООН и ВАЗ, китайская сторона приняла решение не давать согласия на участие региона Тайвань в ассамблее этого года. Он еще раз подчеркнул, что позиция Китая по вопросу участия тайваньского региона Китая в деятельности международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, последовательна и ясна: данный вопрос должен решаться в соответствии с принципом «одного Китая». Это основополагающий принцип, подтвержденный резолюцией 2758 Генеральной Ассамблеи ООН и резолюцией 25.1 Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«В мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство КНР - единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Любые попытки нарушить принцип «одного Китая» или использовать «тайваньскую карту» для политических манипуляций обречены на провал», - заключил Го Цзякунь.

Казахстан твердо и решительно придерживается принципа «одного Китая» и признает Китай единственным законным представителем Тайваня, не поддерживая никакие сепаратистские фантазии о независимости острова. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Указом от 17 июня 2025 года одобрил договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан. В частности, в нем отмечается, что страны в соответствии со своим законодательством и международными обязательствами развивают сотрудничество в двусторонних и многосторонних форматах по совместной борьбе против терроризма и сепаратизма. Стороны, уважая принципы государственного суверенитета и территориальной целостности, принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей этим принципам. Исходя из этого, а также из того, что Китай не только является для страны вечным и дружественным соседом, но и крупнейшим торговым и экономическим партнером. Кроме того, из года в год укрепляются социальные, гуманитарные, культурные и научно-образовательные связи. В интервью китайскому государственному телеканалу CCTV в мае 2023 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев четко дал понять всему международному сообществу, что Тайвань - это часть Китая. По его словам, принцип территориальной целостности всех государств закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций, который необходимо твердо соблюдать. Этот принцип также был заложен в декларации и в Уставе Шанхайской организации сотрудничества. Президент подчеркнул, что у него нет никаких сомнений и это абсолютно ясно, что Тайвань - это неотъемлемая часть Китая. В конечном итоге, убежден глава государства, воссоединение рано или поздно произойдет. Данную позицию неоднократно транслировал и МИД Республики, заявив о твердой поддержке принципа «одного Китая» и подтвердив, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Внешнеполитическое ведомство Казахстана твердо поддерживает усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны. По заявлению официального представителя МИД РК Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и устава ООН, в частности, в данном вопросе придерживается резолюции Генеральной ассамблеи ООН №2758 от 1971 года.

Между тем, Тайваньский вопрос является одним из ключевых аспектов отношений между Китаем и США и оказывает влияние на международную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позиция Китая основывается на принципе «одного Китая» и стремлении к воссоединению с Тайванем, при этом официальный Пекин подчеркивает приоритет мирных методов и развития экономических и гуманитарных связей. Большинство государств мира, включая страны «Большой семерки» (G7), государства Европейского союза, Африканского континента, Японию и Канаду, официально придерживаются политики «одного Китая», признавая правительство КНР единственным законным правительством Китая. Вместе с тем многие страны поддерживают с Тайванем экономические, торговые и культурные контакты, выступая за сохранение стабильности и мирного урегулирования ситуации в проливе. Позиция России по тайваньскому вопросу также основывается на признании принципа «одного Китая». Москва рассматривает Тайвань как часть КНР и выступает за решение вопроса мирными средствами, поддерживая развитие российско-китайского сотрудничества в рамках стратегического партнерства.

Тем временем, крупные мировые селебрити такие, как герцогиня Сассекская Меган Маркл приняли участие в мероприятиях в рамках открытия 79-й сессии ВАЗ. Она выступила с эмоциональной речью у мемориала «Потерянный экран» в Женеве и призвала к решительным мерам по усилению цифровой безопасности детей и подростков в интернете.

Мемориал состоит из пятидесяти освещённых лайтбоксов, на каждом из которых изображён экран блокировки телефона ребёнка, которого не стало из-за цифрового вреда. Инсталляция впервые была представлена в Нью‑Йорке в апреле прошлого года в рамках кампании «Ни один ребёнок не должен быть потерян из‑за социальных сетей», а теперь будет демонстрироваться в Женеве до 22 мая, в период проведения недели Всемирной ассамблеи здравоохранения.