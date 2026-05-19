Министр транспорта Нурлан Сауранбаев рассказал, что на эвакуацию граждан Казахстана из стран Ближнего Востока было направлено около 4 миллионов долларов, сообщает Mgorod News со ссылкой на ZTB.

По его словам, первоначально власти рассчитывали вывезти примерно 4 тысячи человек, однако после начала операции выяснилось, что помощь потребуется более чем 10 тысячам казахстанцев.

Министр отметил, что часть граждан уже имела обратные авиабилеты, поэтому государство компенсировало перевозчикам лишь часть затрат. Дополнительные расходы были связаны со страховыми рисками, а также организацией маршрутов через безопасные страны.

Некоторых казахстанцев сначала вывозили в Дубай и другие спокойные регионы, после чего для них организовывали возвращение на родину.