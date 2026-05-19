В городе идёт оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога".

С 17 по 25 мая в Уральске, как и по всей республике, полицейские перешли на усиленный вариант несения службы. В городе идёт оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога".

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, главная цель масштабных отработок - снизить аварийность на дорогах, приструнить нарушителей и повысить дисциплину как среди водителей, так и среди пешеходов.

В эти дни стражи порядка нацелены на выявление грубых нарушений ПДД. Под особым контролем полицейских находятся такие нарушения, как управление авто в нетрезвом виде, превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование ремней безопасности, а также пешеходы, переходящие дорогу в неположенных местах.

Чтобы "охота" на нарушителей была эффективнее, уральские полицейские используют метод скрытого патрулирования. На дороги выезжают служебные машины без опознавательных знаков и мигалок, которые фиксируют нарушения прямо в потоке. Это позволяет ловить лихачей, которые ведут себя аккуратно только при виде явного патрульного авто.

Кроме стандартных нарушений ПДД полицейские выявили такие факты, как переоборудование авто, установка тонировки и ксеноновых фар. В одном из случаев водитель ехал с ребёнком на коленях.

- А вдруг вы попадете в аварию? Думали, что будет? Ребёнок окажется между вами и рулём, - обратился полицейский к автолюбителю.

Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения - и тех, кто за рулем, и тех, кто переходит улицу пешком - быть предельно внимательными и строго соблюдать правила, ведь от этого зависят жизни людей.

Ранее полицейские обратились к выпускникам и их родителям с просьбой не нарушать порядок во время выпускных мероприятий.