С начала года свыше 140 тысяч казахстанцев официально нашли работу, а ещё около 100 тысяч граждан воспользовались государственными программами поддержки. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, все случаи официального найма ведомство проверяет строго по факту перечисления обязательных пенсионных взносов, чтобы исключить фиктивные отчеты.

Где и как находят вакансии

Рынок труда в регионах сейчас поддерживают по нескольким каналам. Около 48 тысяч человек устроились на стандартные вакансии через Электронную биржу труда, а еще 40 тысяч граждан нашли места благодаря президентской инициативе "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей".

Для тех, кому сложно конкурировать на открытом рынке, государство открыло более 50 тысяч субсидируемых мест. Сюда входят оплачиваемые общественные работы, социальные вакансии, молодёжная практика для выпускников и специальный проект "Серебряный возраст" для соискателей старшего поколения.

Бесплатный апгрейд карьеры и запуск бизнеса

Если текущая профессия потеряла актуальность, центры карьеры предлагают бесплатно освоить новые навыки. С начала года краткосрочные онлайн-курсы прошли более 31 тысячи безработных, а ещё две тысячи человек отправились на точечное переобучение под конкретные запросы работодателей. Параллельно 142 тысячи казахстанцев прошли профориентацию, чтобы понять, какие специалисты сейчас в дефиците.

Для тех, кто мечтает работать на себя, продолжает действовать программа "Бастау Бизнес" - основы предпринимательства по ней изучили уже почти 17 тысяч человек. Более того, социально уязвимые категории граждан могут рассчитывать на прямую финансовую помощь. В этом году министерство планирует выдать 9 тысяч безвозмездных грантов на открытие своего дела; размер каждого составляет до 400 МРП, что равняется 1 730 000 тенге.