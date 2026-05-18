Сейчас на стадии проверки находятся ещё три оздоровительных лагеря.

Летом 2026 года в Западно-Казахстанской области планируют открыть 16 загородных оздоровительных лагерей, а также пришкольные лагеря с дневным пребыванием. В общей сложности они охватят более пяти тысяч школьников. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

Согласно законодательству, все сезонные лагеря обязаны ежегодно до начала смены получать санитарно-эпидемиологическое заключение. Сейчас в работе находятся три заявления, после проверки будет ясно, будут ли они работать этим летом.

Перед открытием специалисты проверят каждый объект: от ремонта зданий, исправности вентиляции и кондиционирования до благоустройства территории, медицинского обслуживания и организации питания по новым стандартам.

Для безопасности детей санврачи усилили просветительную работу. На официальном сайте департамента в специальном разделе "Летний отдых детей" будет регулярно обновляться "белый список" лагерей, успешно прошедших проверку. Также там публикуются полезные материалы для родителей: правила личной гигиены, меры профилактики инфекций и новые стандарты детского питания.