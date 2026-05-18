На скамье подсудимых бывший зять Мукангалиевых Султан Сарсемалиев.

18 мая в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырау начался громкий судебный процесс по делу об убийстве семьи Мухангалиевых. Жертвами преступления стали супруги и двое их детей. На скамье подсудимых бывший зять семьи Султан Сарсемалиев. Он обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: в убийстве двух и более лиц, краже и мошенничестве. Дело рассматривает судья Зарема Хамидуллина.

Как следует из обвинительного акта, во время пятой беременности у Акбаян Мухангалиевой врачи диагностировали заболевание лёгких. Женщину прооперировали, и она 20 дней провела в коме. Родители Акбаян потребовали у зятя, чтобы во время болезни жены он сам ухаживал за своими детьми. Тогда у подсудимого произошёл первый конфликт с семьёй супруги.

- В сентябре 2024 года Акбаян выписали из больницы, однако у неё начались психические отклонения. Позже она родила пятого ребенка. После выписки Сарсемалиев переехал с женой и с детьми на съёмную квартиру. Акбаян лучше не становилось, и Султан отправил детей к своим родителям, а сам вместе с Наурызом (брат Акбаян) повёз супругу на лечение в Турцию. Однако лечение пользы не принесло. Тогда Сарсемалиев привёз жену в дом родителей. Тогда Наурыз Мухангалиев заявил, что хочет забрать сестру и племянников в отчий дом, - зачитал прокурор Мирас Бауыржанов.

По версии следствия, Сарсемалиев вызвал Наурыза на разговор, между ними произошла драка. Подсудимый понимал, что физически слабее своего оппонента, схватил нож и нанёс несколько ударов. Мухангалиев скончался на месте. Сарсемалиев дождался ночи и закопал тело Наурыза во дворе дома. Точную причину смерти следствию установить не удалось. Перед этим он забрал из его кармана телефон, документы и банковские карты. Место преступления он помыл и почистил. Более того, с телефона погибшего он оформил на имя Наурыза товарные кредиты на четыре млн тенге, а позже прикарманил его социальные пособия по инвалидности. Позже с телефона Наурыза он написал его маме и попросил 350 тысяч тенге.

На этом Сарсемалиев не остановился. Он решил расправиться с родителями Наурыза и завладеть их имуществом.

- В ноябре 2025 года Сарсемалиев первым расправился с мамой супруги. В сарае их же дома он нанёс ей со спины несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте. Позже на этом же месте он убил и главу семейства. Он запер сарай с трупами, а ночью вернулся, чтобы закопать тела. Для этого он выкопал яму глубиной один метр, закопал трупы, навёл в помещении порядок, вынес из дома банковские карты, документы погибших, телефоны, золото своих жертв. Родственникам погибших он разослал сообщение о том, что они уехали на лечение, - рассказал прокурор.

Такую же ложь он рассказал Мейрамгуль, старшей дочери погибших, и сказал, что отвезет её к родителям. Отметим, что женщина была инвалидом. Он привез её в дом, где жил с семьей. Однако Мейрамгуль отказалась оставаться у них и потребовала отвезти её домой. Тогда Сарсемалиев решил избавиться и от неё. Он несколько раз нанёс ей ножевые ранения. Мейрамгуль скончалась, а подсудимый выкопал яму, где ранее спрятал тело её брата, и закопал её там же.

После преступления Сарсемалиев распродал весь их скот, а деньги прикарманил. Чтобы скрыться от правосудия, он решил бежать за границу. Однако понимал, что его отъезд вызовет подозрения, и решил забрать с собой супругу Акбаян. Таким образом, в декабре 2025 года они через Узбекистан уехали в Индонезию, где были задержаны и экстрадированы в Казахстан.

Сам Султан Сарсемалиев полностью признал свою вину и даже заявил, что готов нести ответственность за свои деяния.

- Мы с супругой жили хорошо, прожили вместе 10 лет, родили пятерых детей. Но родители жены все время вмешивались в наши отношения, хотели нашего развода. Они угрожали мне, унижали меня. Я не хотел лишать своих детей матери, отца и бабушки, был морально подавлен и сломлен. Поэтому я пошёл на это преступление. Полностью признаю свои вину и готов к любому виду наказания, будь то пожизненное заключение либо смертная казнь, - заявил подсудимый.

Родные убитых требуют для подсудимого самого строгого наказания.

Напомним, жуткое преступление потрясло страну в начале этого года. 6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших, Султан Сарсемалиев, и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия).

После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее, младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.