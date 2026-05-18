Казахстанцам, планирующим зарубежные поездки, необходимо принять срочные меры предосторожности из-за риска заражения опасной хантавирусной инфекцией. Соответствующие рекомендации для туристов опубликовал Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.
В ведомстве подчеркнули, что заболевание передается человеку от грызунов - через прямой контакт, их выделения, а также через загрязненную воду, пищу или пыль. Кроме того, заразиться можно и через укус животного.
Как защитить себя во время путешествия
Чтобы минимизировать риски, специалисты Минздрава советуют туристам придерживаться следующих правил:
избегать мест обитания грызунов и диких животных;
не приобретать продукты питания на рынках стихийной и уличной торговли;
хранить всю провизию исключительно в плотно закрытых контейнерах и таре;
тщательно следить за гигиеной рук и соблюдать дистанцию в местах массового скопления людей.
Особое внимание санврачи просят уделять безопасности в закрытых помещениях (например, в арендованных домиках или отелях). Перед заселением или уборкой комнаты обязательно нужно проветрить, проводить в них только влажную дезинфекцию, а также использовать маски и перчатки, чтобы не вдохнуть зараженную пыль.
Симптомы и коварство инфекции
Коварство хантавируса заключается в его длительном инкубационном периоде. Первые признаки болезни могут проявиться в промежутке от 1 до 8 недель после возвращения из поездки. К ключевым симптомам относятся:
резкий рост температуры тела;
выраженная слабость и мышечные боли;
кашель и одышка.
В Комитете санэпидконтроля настоятельно рекомендуют: если после заграничного отпуска у вас ухудшилось самочувствие и проявился хотя бы один из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите ему, какую именно страну вы посещали.