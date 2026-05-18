Казахстанских туристов предупредили об опасной инфекции, которая передается через грызунов. Симптомы болезни могут проявиться через два месяца после поездки.

Казахстанцам, планирующим зарубежные поездки, необходимо принять срочные меры предосторожности из-за риска заражения опасной хантавирусной инфекцией. Соответствующие рекомендации для туристов опубликовал Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

В ведомстве подчеркнули, что заболевание передается человеку от грызунов - через прямой контакт, их выделения, а также через загрязненную воду, пищу или пыль. Кроме того, заразиться можно и через укус животного.

Как защитить себя во время путешествия

Чтобы минимизировать риски, специалисты Минздрава советуют туристам придерживаться следующих правил:

избегать мест обитания грызунов и диких животных;

не приобретать продукты питания на рынках стихийной и уличной торговли;

хранить всю провизию исключительно в плотно закрытых контейнерах и таре;

тщательно следить за гигиеной рук и соблюдать дистанцию в местах массового скопления людей.

Особое внимание санврачи просят уделять безопасности в закрытых помещениях (например, в арендованных домиках или отелях). Перед заселением или уборкой комнаты обязательно нужно проветрить, проводить в них только влажную дезинфекцию, а также использовать маски и перчатки, чтобы не вдохнуть зараженную пыль.

Симптомы и коварство инфекции

Коварство хантавируса заключается в его длительном инкубационном периоде. Первые признаки болезни могут проявиться в промежутке от 1 до 8 недель после возвращения из поездки. К ключевым симптомам относятся:

резкий рост температуры тела;

выраженная слабость и мышечные боли;

кашель и одышка.

В Комитете санэпидконтроля настоятельно рекомендуют: если после заграничного отпуска у вас ухудшилось самочувствие и проявился хотя бы один из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите ему, какую именно страну вы посещали.