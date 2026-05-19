Начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП "Казгидромет" по ЗКО Динара Оспанова рассказала, какая погода ожидает жителей области в первый месяц лета. По её словам, средняя за месяц температура воздуха составит +21…+25 °С.

Первая декада июня: Ожидаются температурные качели. Ночью столбики термометров будут колебаться от +15…+20 °C до +20…+25 °C, а на севере области - от +10 до +15 °C. При этом в конце декады днём воздух прогреется от +27…+32 °C до аномальных +32…+37 °C.

Вторая декада июня: Ночная температура будет колебаться от +15…+20 °C до +10…+15 °C. Дневные показатели составят от +27…+32 °C до +22…+37 °C, однако ближе к концу декады жара снова начнет резко усиливаться.

Третья декада июня: В начале периода прогнозируется сильная жара. Ночью ожидается +20…+25 °C, на севере области - около +15 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +32…+37 °C, а на юге региона ударит сильный зной до +40 °C. Затем начнётся постепенное похолодание: ночью - от +20…+25 °C до +10…+15 °C (на севере области - от +15 °C до +7 °C), днём - от +32…+37 °C до +22…+27 °C (на юге - от +40 °C до +30 °C).

Осадки и штормовые явления: Количество осадков за месяц на большей части области будет около нормы, и лишь на юге региона - меньше нормы. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в конце первой, а также часто во второй и третьей декадах.

Сильный ветер со скоростью 15–20 м/с вероятен в начале и конце первой, часто во второй, а также в начале и конце третьей декады. В эти же периоды, включая середину второй декады, возможны пыльные бури. Град и туман синоптики прогнозируют в начале второй декады июня.

Напомним, в первой декаде мая в регионе удерживалась холодная и дождлива погода. Потепление началось только в середине второй декады месяца.