Начальник отдела метеопрогнозов РГП "Казгидромет" ЗКО Динара Оспанова рассказала, какая погода ожидает жителей области в мае. По её словам, средняя температура воздуха ожидается +17…+19 °С.

В первой декаде мая температура будет повышаться постепенно: ночью от +5…+10 °С до +10…+15 °С, днём от +17…+22 °С до +23…+28 °С. Однако в конце периода температура пойдет на спад. Ночью будет опускаться до +3…+8 °С, а днём до +19…+24 °С.

Во второй декаде мая ночная температура будет расти. При этом на поверхности почвы в начале периода возможны заморозки, но затем ожидается повышение до +12…+17 °C. Днём температура воздуха будет колебаться от +15…+20 °C до +26…+31 °C. Колебания продолжатся: ночью от +12…+17 °C до +7…+12 °C, днём от +26…+31 °C до +19…+24 °C.

В третьей декаде мая столбики термометров ночью снова пойдут на спад - до +6…+11 °C, а днём до +20…+25 °C. Затем вновь начнется постепенное повышение: ночью до +18…+23 °C, днём до +32…+37 °C.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Прогнозируется дождь, грозу ожидают чаще в первой и третьей декад месяца, а также в конце второй. Также в начале первой декаде будут пыльные бури, а вот туман вероятен в начале второй декады. Ветер на протяжении мая будет около 15-20 м/с.