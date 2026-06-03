Осваивать 3D-моделирование участники будут на практике.

В июне школьники Уральска смогут бесплатно освоить 3D-моделирование - навык, востребованный в инженерии, дизайне и индустрии 3D-печати. Осваивать его участники будут на практике: создавая цифровые модели знаменитых американских достопримечательностей, архитектурных объектов и предметов культуры. По Казахстану участниками программы станут более 100 школьников из 8 городов, прошедших предварительный отбор.

Программа “3D Моделирование и Американская Культура” реализуется в рамках программы "Мейкерспейс расширяется!" при поддержке Дипломатической миссии США в Казахстане и компании "Шеврон". Участие полностью бесплатное, но мест ограниченное количество - всего 15 в городе, и попасть можно только после подачи заявки.

За пять занятий школьники 13-17 лет научатся работать в программе Tinkercad, проектировать объемные модели и доводить идею до готового результата. Это не просто кружок: 3D-моделирование - база для профессий будущего, от промышленного дизайна до архитектуры и инженерии. А культурная часть программы помогает ребятам взглянуть на знакомые объекты мировой культуры глазами дизайнера и создателя.

-Мы хотим, чтобы ребенок ушел с программы не просто с новым навыком, а с собственной готовой работой, которую он сделал сам - от идеи до финальной модели. Когда подросток своими руками собирает 3D-модель известного объекта, он одновременно осваивает инструмент инженера и развивает насмотренность и вкус, - говорит координатор программы Әділет Болатхан.

Курс “3D Моделирование и Американская Культура” является частью образовательных инициатив сети Мейкерспейсов - творческих лабораторий, предлагающих программы, направленные на развитие инженерного мышления, цифровых навыков и интереса к технологиям среди молодежи Казахстана.