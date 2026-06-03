Прокуроры нашли оригинальный способ вычислять злостных неплательщиков алиментов. Как выяснилось, у некоторых уральцев "нет денег" на собственных детей, зато находятся миллионы на ставки в букмекерских конторах.

Очередную схему обмана вскрыли сотрудники прокуратуры ЗКО. В ходе масштабной проверки прокуроры выявили шестерых горе-отцов, которые годами уклонялись от содержания своих детей, но при этом активно крутили крупные суммы на игровых платформах.

Один из примеров поражает своим цинизмом: мужчина задолжал собственному ребенку 2,6 миллиона тенге. При этом, как показал анализ его счетов, за два года он умудрился спустить на ставках почти 5 миллионов тенге, выиграв в общей сложности около 3 миллионов. Дойти до судебных исполнителей и погасить долг мужчина почему-то "забыл".

-По данным фактам в отношении шести должников уже начаты досудебные расследования по статье 139 УК РК "Уклонение от уплаты средств на содержание детей". Теперь им грозит вполне реальный срок, - прокомментировали в прокуратуре ЗКО.

В надзорном органе подчеркнули, что ловить безответственных родителей в регионе стали жестче. С начала этого года за неуплату алиментов к административной ответственности привлекли 116 человек, а еще 21 житель области поплатился свободой и понес уголовное наказание. Работа в этом направлении продолжается.