В Казахстане появилась новая региональная ипотека "Орда Аймақ Плюс". Она позволяет купить квартиру в строящейся новостройке по ставке от 10,9% годовых. Оператор программы - Казахстанская жилищная компания (КЖК), сообщает krisha.kz.

Условия ипотеки

  • Ставка - от 10.9 до 14.9% годовых (ГЭСВ - от 11,7 до 16,2%).

  • Первоначальный взнос - от 20%.

  • Максимальная сумма кредита - 75 млн тенге.

  • Срок кредита - до 20 лет.

Важно:

  • Можно привлечь созаёмщиков.

  • Не нужен допзалог. Залогом станет квартира, которая покупается по ипотеке.

Для каких ЖК действует программа

"Орда Аймақ Плюс" рассчитана на региональные новостройки, которые имеют гарантию КЖК. Сейчас можно выбрать квартиру в ЖК "Престиж" в Усть-Каменогорске. Присоединение к программе других объектов ожидается в ближайшее время.

Уточнить информацию по программе "Орда Аймақ Плюс" можно в колл-центре КЖК по телефону: +7 (7172) 79-75-75.