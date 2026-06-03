Новая ипотека позволяет купить квартиру в строящейся новостройке по ставке от 10.9% годовых.

В Казахстане появилась новая региональная ипотека "Орда Аймақ Плюс". Она позволяет купить квартиру в строящейся новостройке по ставке от 10,9% годовых. Оператор программы - Казахстанская жилищная компания (КЖК), сообщает krisha.kz.

Условия ипотеки

Ставка - от 10.9 до 14.9% годовых (ГЭСВ - от 11,7 до 16,2%).

Первоначальный взнос - от 20%.

Максимальная сумма кредита - 75 млн тенге.

Срок кредита - до 20 лет.

Важно:

Можно привлечь созаёмщиков.

Не нужен допзалог. Залогом станет квартира, которая покупается по ипотеке.

Для каких ЖК действует программа

"Орда Аймақ Плюс" рассчитана на региональные новостройки, которые имеют гарантию КЖК. Сейчас можно выбрать квартиру в ЖК "Престиж" в Усть-Каменогорске. Присоединение к программе других объектов ожидается в ближайшее время.

Уточнить информацию по программе "Орда Аймақ Плюс" можно в колл-центре КЖК по телефону: +7 (7172) 79-75-75.