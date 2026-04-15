В Казахстане готовят новые правила выдачи чеков в аптеках и клиниках.

Министерство финансов предложило добавить в платежные документы обязательную графу - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) пациента. Проект изменений уже выставили на обсуждение на портале "Открытые НПА".

Главная цель властей - навести порядок в расходах Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Сейчас бюджетные деньги часто "уходят в пустоту", а привязка чека к конкретному человеку позволит налоговой видеть реальную картину: кто, где и на какую сумму получил медицинскую помощь. Это должно помочь выявлять приписки, когда клиники отчитываются о процедурах, которых на самом деле не было.

Хотя в приказе акцент сделан на борьбе с теневым рынком, для самих казахстанцев это решение открывает практические выгоды. Именной чек - это неоспоримое доказательство трат на здоровье. В будущем такие документы могут упростить получение налоговых вычетов за лечение или помочь при судебных спорах с недобросовестными клиниками, где сейчас трудно доказать факт оплаты конкретным лицом.

Механизм будет работать через информационные системы госдоходов, которые станут автоматически сверять данные по платежам. Публичное обсуждение проекта продлится до 29 апреля.