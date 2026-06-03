Призовой фонд составил более 6 миллионов тенге.

Представьте себе стадион, до отказа забитый подростками. А теперь представьте, что все они собрались не ради концерта популярного блогера, а для того, чтобы обсудить прочитанные книги. В Атырауской области это стало реальностью: масштабный литературный марафон "Книга в моей жизни" объединил рекордные 13 600 учеников из 191 школы региона, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Чтобы дойти до вершины, ребятам пришлось пройти три жестких этапа отбора, прочитав десятки книг — от вечной казахской классики до мировых бестселлеров.

Система отбора напоминала плей-офф крупного спортивного турнира:

На школьном этапе участники штурмовали повести "Шестнадцатилетний чемпион" Бердибека Сокпакбаева и "Одностраничную книгу" Мехди Мирадими.

На районном и городском этапах планка поднялась: в ход пошли глубокие произведения Мухтара Ауэзова, Оралхана Бокея, Льва Толстого и Джека Лондона.

На областном финале ученики продемонстрировали знания по произведениям Марка Твена "Приключения Тома Сойера", Бауыржана Момышулы "Ушқан ұя" ("Наш дом") и Абиша Кекилбайулы "Кюй".

Последние три месяца - март, апрель и май - финалисты провели за интенсивным чтением. Им нужно было не просто "пролистать" книги, а детально разобрать произведения.

Организаторы конкурса - Управление образования Атырауской области и Центр выявления и поддержки талантов - решили доказать, что быть умным и начитанным в современном мире еще и финансово выгодно. Общий призовой фонд проекта составил 6 100 000 тенге.

Денежные награды распределяли на протяжении всего пути. По итогам городских и районных туров поощрили 54 команды. Ну а на главном, областном этапе определилась шестерка команд, которые доказали, что знают литературу на все 100%.