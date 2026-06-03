Его состояние улучшается.

В Актобе новорожденного, которого нашли на улице в пакете, готовят к переводу в дом малютки. Врачи говорят, состояние ребенка постепенно улучшается. Малышу уже дали имя – Батыр, передает ktk.kz.

Сейчас младенец находится в детской больнице. При поступлении он весил 2 килограмма 900 граммов, а сегодня его вес уже превысил 3 кило. По словам врачей, несмотря на то, что состояние малыша по-прежнему оценивается как средней степени тяжести, все анализы пришли в норму.

Напомним, 10 дней назад новорожденного обнаружили на окраине города под деревом. Ребенка заметила школьница, которая гуляла с подругой. Сначала девочки решили, что в черном пакете котенок. Но, присмотревшись, поняли, там младенец. Они позвали взрослых, которые вызвали скорую и полицию. Мать до сих пор не нашли.