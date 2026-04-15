Новую меру планируют внедрить с 1 января 2027 года.

Казахстанцев ждут масштабные изменения в правилах кредитования. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) готовит поправки, которые ограничат общий размер задолженности, доступный одному человеку. О новых мерах 15 апреля на брифинге в Мажилисе рассказала глава Агентства Мадина Абылкасымова, передает Zakon.kz.

Особое внимание регулятор планирует уделить популярному сервису BNPL (покупай сейчас, плати потом). Речь идет о рассрочках, которые оформляются прямо в торговых домах или на онлайн-площадках. Зачастую такие услуги сейчас находятся в "серой зоне" регулирования.

- Это касается рассрочки, которая предоставляется не финансовыми организациями, а, может быть, маркетплейсами или торговыми домами, но она имеет все признаки кредитного продукта, - заявила Мадина Абылкасымова.

На вопрос журналистов о том, действительно ли теперь для граждан установят "потолок" по сумме займов, глава АРРФР подтвердила, что работа в этом направлении уже ведется совместно с Национальным банком.

- Планируется, я еще раз хотела сказать, что, по последней информации, Нацбанк планирует эту меру внедрить с 1 января 2027 года. Будет установлен абсолютный лимит в номинальном выражении на максимальную сумму задолженности, которую может иметь тот или иной заемщик, - дополнила спикер.

Это означает, что система не позволит человеку набрать новые кредиты, если их общая сумма превысит установленный государством предел.