Простые законы физики и метод ресторанных шеф-поваров помогут защитить капризную зелень от губительного воздействия этилена и сохранить её свежесть до двадцати дней.

Покупка свежей петрушки, кинзы или укропа часто превращается в пустую трату денег: капризные травы желтеют и превращаются в кашу за считанные дни. Главный враг салата - этилен, невидимый газ, который активно выделяют соседние овощи и фрукты, ускоряя гниение. Профессиональные шеф-повара обходят это препятствие с помощью простой физики и правильного микроклимата, сохраняя пучки хрустящими до двадцати дней.

Как повторить ресторанный трюк дома

Чтобы зелень не погибала, к ней нужно относиться как к цветам. Перед тем как отправить пучок в воду, удалите все нижние листья - соприкасаясь с влагой, они моментально запускают процесс гниения. Затем обновите срез острым ножом строго под углом 45 градусов, чтобы максимально увеличить площадь впитывания воды, и поставьте ёмкость в холодное место.

Защитить листья от сухого воздуха поможет неплотный купол из обычного полиэтиленового пакета. Не завязывайте его герметично, внутри должен циркулировать воздух. Весь уход за таким "парником" сводится к простой рутине: раз в два дня меняйте воду и промывайте стебли от образующегося налета.

Особый режим для базилика и мяты

Не вся зелень одинаково переносит холод. Например, нежный базилик и мята моментально чернеют на стандартных полках холодильника из-за слишком низких температур. Их безопаснее держать на дверце, а в воду стоит бросить щепотку сахара - эта углеводная подпитка заметно продлит жизнь капризным листьям. Зеленый лук в подобных ухищрениях вообще не нуждается, он прекрасно чувствует себя в банке прямо на кухонном подоконнике.

Шоковая реанимация и долгосрочные запасы

Если увядание уже началось и салат выглядит безнадежно, его можно вернуть к жизни с помощью ледяной ванны. Опустите пучок в воду со льдом на полчаса: клетки растений мгновенно напитаются влагой, вернут былую упругость и характерный хруст.

Для тех, кто хочет растянуть запасы на месяцы вперед, идеально подходит порционная заморозка. Нашинкуйте чистые листья, разложите их в формочки для льда и залейте оливковым или растопленным сливочным маслом. Такие кубики не теряют аромат и становятся идеальной заправкой для горячих супов и гарниров.