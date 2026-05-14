Итальянские нейрофизиологи обнаружили, что привычная доза кофеина временно перестраивает взаимодействие между органами чувств и движениями в коре головного мозга.

Даже умеренное количество кофеина способно исказить работу нервной системы и результаты медицинских обследований. Как сообщает LadyMail со ссылкой на исследование Университета Кампус Био-Медико в Риме, 200 мг кофеина заставляют мозг активнее подавлять собственные моторные сигналы в ответ на внешнюю информацию.

"Тормоза" для нейронов

Используя метод магнитной стимуляции, ученые зафиксировали усиление работы "внутреннего тормоза" мозга. Под воздействием кофеина нейроны начинают эффективнее блокировать команды мышцам, если тело получает сенсорный сигнал извне.

Этот процесс координируют важные медиаторы - ацетилхолин и ГАМК. Блокируя рецепторы сонливости, кофеин запускает цепную реакцию, которая временно меняет химический баланс в глубоких нейронных цепях.

Чистота эксперимента

В двойном слепом тесте с участием 20 добровольцев выяснилось, что кофеин максимально влияет на связь между чувствами и движением при интервале между сигналами всего в 20 миллисекунд. Эксперты подчеркивают: эффект настолько выражен, что делает стандартную неврологическую диагностику нестабильной.

Почему это важно для вас?

Если вам назначено обследование мозга, утренняя чашка кофе может стать серьёзной помехой. Кофеин настолько сильно меняет показатели мозговой функции, что врачи рискуют получить ложную картину здоровья пациента и поставить неверный диагноз.

В будущем команда планирует изучить эту динамику у пациентов с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. А пока медики дают однозначный совет: воздержитесь от кофеина перед посещением невролога, чтобы не "сбить настройки" собственного мозга.