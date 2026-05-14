Казахстанский фильм “Ерекше”, созданный при содействии Казахстанской федерации бочча, вызвал высокий интерес среди зрителей. 165 миллион тенге из вырученных во время проката кинокартины в сети Kinopark Theatres перечислены в эндаумент-фонд поддержки детей с инвалидностью.

Идея фильма возникла у Казахстанской федерации бочча – организации, которая с 2021 года развивает этот паралимпийский вид спорта в стране. Kinopark Theatres поддержал инициативу и профинансировал съемки. Общая цель партнеров: рассказать широкой аудитории о жизни особенных спортсменов и привлечь внимание к теме инклюзии в казахстанском обществе.

—В настоящее время мы прорабатываем вопрос выхода фильма в кинотеатрах Монголии, ведутся переговоры с дистрибьюторами Кыргызстана, Узбекистана, России и Японии. С монгольской стороной уже достигнуты договоренности: сейчас идет процесс подготовки дубляжа на монгольский язык, и совсем скоро картина выйдет на экраны этой страны, - отметил представитель Kinopark Theatres Ерлан Бухарбаев.

В съемках фильма принимали участие спортсмены, для которых бочча стал не просто спортом, а единственным окном в мир, возможностью заявить о себе и доказать, что физические ограничения не являются преградой для большой мечты. А совсем скоро казахстанским боччистам предстоит участие в престижном международном турнире, который пройдет в Астане уже этим летом.

—В июне столица Казахстана примет Astana 2026 World Boccia Cup, который соберет представителей 24 стран: это 90 параспортсменов и 140 сопровождающих. Турнир пройдет на базе легкоатлетического комплекса “Qazaqstan”. Для нас это важный этап – в прошлом году высокий уровень организации Astana 2025 World Boccia Challenger был официально отмечен Международной федерацией бочча (BISFed). Проведение соревнований такого масштаба подтверждает готовность Казахстана к глобальным параспортивным событиям и становится значимым шагом в развитии инклюзивного спорта и международного сотрудничества, - подчеркнула генеральный секретарь Казахстанской федерации бочча Нургуль Ульжекова.

Особое внимание организаторы уделяют и подготовке отечественных атлетов, которые представят страну на домашнем первенстве. Растущий уровень мастерства казахстанских боччистов подтверждает и статистика достижений на мировой арене.

—На сегодняшний день в состав национальной сборной по бочча входят около 50 спортсменов. К настоящему моменту наши атлеты завоевали на международных соревнованиях 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых наград, - рассказала вице-президент Казахстанской федерации бочча Назым Жангазинова.

Информация о фильме:

“Ерекше” рассказывает о любви и верности, о предательстве, о силе духа, воле к победе и о том, что изменить этот мир может каждый, сначала изменив себя. В центре сюжета - молодой человек Арман, чья жизнь меняется после знакомства с подростком с ДЦП, занимающимся паралимпийским видом спорта - бочча. Через совместные испытания, тренировки и борьбу за победу герой переосмысливает свои ценности и находит новый смысл жизни.

Главные роли исполнили Жасулан Копберген, Акерке Назарбекова и Расул Бауыржан. Сценарий написал Сержан Серикбай, а режиссером выступил Ернар Нургалиев.

Премьера “Ерекше” состоялась 19 марта 2026 года во всех регионах Казахстана и имела значительный успех. Согласно данным сервиса по продажам билетов kino.kz , фильм собрал сотни положительных отзывов и имеет рейтинг 8,5.

Справочно:

Бочча входит в программу Паралимпийских игр с 1984 года – этот вид спорта доступен людям с тяжёлыми формами инвалидности, в том числе с ДЦП и мышечной дистрофией. Сегодня Казахстанская федерация бочча объединяет более 250 спортсменов в 13 регионах, 47 из них представляют страну на международных соревнованиях.