В ближайшие субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, в областном центре пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

В акимате города приглашают жителей за продуктами от местных товаропроизводителей, а предпринимателей и фермеров - к участию в торговле.

График и адреса ярмарок:

Суббота, 16 мая - ярмарка развернется в центре города по улице Ихсанова. Время работы: с 09:00 до 13:00.

Воскресенье, 17 мая - торговля переместится в поселок Зачаганск. Палатки установят на площадке перед ТД "Жангир хан" (ул. Жангир хана, 52Б). Время работы: с 09:00 до 13:00.

Горожане смогут приобрести свежую продукцию напрямую от сельхозтоваропроизводителей региона.

Важно: Во время проведения ярмарки на улице Ихсанова движение для автотранспорта обычно бывает ограничено. Планируйте свой маршрут заранее.