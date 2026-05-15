В Казахстане более 66 тысяч человек могут рассчитывать на списание долгов.

Об этом в кулуарах Сената сообщила руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Комитета госдоходов Меруерт Сисембаев, передает МойГород со ссылкой на Tengrinews.kz.

По её словам, только в рамках внесудебного банкротства планируется списать порядка 132 миллиардов тенге. В целом же по двум процедурам банкротства уже признаны несостоятельными около 66,6 тысячи человек, а общий объём долгов, подлежащих списанию, составляет примерно 250 миллиардов тенге.

Внесудебное банкротство представляет собой упрощённый механизм, который проходит без суда: гражданин подаёт заявление, после чего государство проверяет его задолженности и имущество, и при соблюдении условий долги могут быть списаны.

Ранее в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отмечали, что часть казахстанцев сможет избавиться от просроченных кредитов без проверки доходов и наличия имущества. В частности, если задолженность не погашается более пяти лет, её могут списать автоматически. Также внедряется механизм проактивного банкротства — должников будут выявлять самостоятельно и направлять им уведомления с предложением пройти процедуру.

Процедура банкротства занимает в среднем до шести месяцев и делится на внесудебную и судебную. В первом случае достаточно указать ИИН и получить согласие супруга или супруги (при наличии), при этом подать заявление может только гражданин Казахстана, не являющийся индивидуальным предпринимателем. Сделать это можно через портал eGov.kz, приложения e-Salyq Azamat и eGov Mobile или в ЦОНе.

Судебное банкротство применяется при более сложных ситуациях — если сумма долга превышает 1600 МРП (около 7 миллионов тенге в 2026 году) и у должника есть имущество. В этом случае необходимо предоставить список кредиторов, документы по задолженности и сведения об имуществе, после чего решение принимает суд.