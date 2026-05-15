Трагический инцидент произошёл 10 мая во время выезда на природу коллектива одной из школ.

В полиции сообщили, что проводится тщательная проверка.

Сотрудники одной из школ Актау выехали на маевку к водопаду Аралбай, который расположен неподалёку от села Жармыш Мангистауского района.

Во время застолья на природе 56-летний мужчина подавился косточкой от шашлыка. К сожалению, спасти его не удалось — он скончался на месте.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту начата тщательная проверка.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего несчастного случая.

Правоохранительные органы призывают граждан быть максимально осторожными во время отдыха на природе.