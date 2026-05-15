Родные внезапно скончавшейся астанчанки исполнили её давнюю просьбу о донорстве, благодаря чему пять тяжелобольных пациентов, включая восьмилетнего ребенка, получили шанс на спасение.

В Астане семья 45-летней Алии, скоропостижно скончавшейся от отрыва тромба, согласилась на посмертную трансплантацию её органов. Благодаря этому решению врачи смогли спасти пять человек, включая ребенка, сообщает "24KZ". Родные женщины рассказали, почему пошли на этот шаг и как сама Алия предчувствовала такой исход.

Алия ушла из жизни внезапно. 6 апреля по дороге с работы она потеряла сознание, а уже через два дня врачи констатировали смерть головного мозга. В доме женщины теперь тишина, о которой ее мать, Казима Гайсарова, говорит с трудом.

- Она у меня была очень шустрая. Работящая такая была. Всё для дома, для детей старалась. И я всегда радовалась. Я всегда говорила: ой, Алёша моя, ты лучше Алёшкой родилась бы. Как пацан была, всё делала. И ремонт, всё, всё. Такая стремительная была, веселая всегда, - вспоминает Казима.

Принять решение о донорстве семье было тяжело, но, как оказалось, Алия сама подготовила близких к этому выбору. Она не раз заводила разговоры о том, что хотела бы помочь другим, если с ней что-то произойдет.

- Она до этого не знаю, или чувствовала, или что. До этого она мне всё время говорила: мам, если со мной что-то случится, я хочу, чтобы мои органы отдали другим. Чтобы я живая была еще, дала жизнь другим. Пусть они живут, пусть они счастливы будут. Зато моя дочь тоже живая. Я так думаю и себя этим успокаиваю, - делится мать.

Старшая дочь Марина добавляет, что в этом решении был единственный способ найти смысл в такой неожиданной и ранней смерти. У Алии осталось трое детей, двое из которых еще совсем маленькие.

- Она была очень позитивным человеком, открытым, всегда всем помогала... Просто хотелось, чтобы она дальше продолжала нести в эту жизнь какой-то смысл, жизнь продлить другим людям и благое дело сделать. Эта смерть была очень неожиданной и хотелось, чтобы был хоть какой-то смысл в этом, - говорит Марина.

Врачи пересадили сердце, печень, легкие и две почки пятерым реципиентам. По словам координатора Центра трансплантации Сауле Абраевой, все пациенты уже выписаны и возвращаются к полноценной жизни.

Медики подчеркивают: изъятие органов возможно только после окончательной констатации смерти мозга, которую подтверждают несколько специалистов и серия тестов.

- Многие придерживаются ошибочного мнения, что если они прижизненно дадут согласие на посмертное донорство, то им будет отказано в медуслугах, либо не будут их лечить или будут рассматривать уже как потенциального донора. Конечно, это не так. Изъятие органов производится только после констатации смерти головного мозга. Смерть головного мозга консультируется тремя и более специалистами, клиническими тестами, а также инструментальным обследованием. В течение 24 часов осуществляется смерть мозга. Без смерти мозга пациент не рассматривается как потенциальный донор, - пояснила Абраева.

На данный момент в Казахстане пересадки органов ждут 4600 человек. Поступок семьи из Астаны стал редким примером того, как личная трагедия превратилась в шанс для пяти других семей.

Источник: "24KZ"