На предприятиях ТОО "Корпорация Казахмыс" продолжаются опытно-промышленные испытания специализированных автотранспортных средств, предназначенных для эксплуатации в сложных горно-шахтных условиях.

Тестируемые модели производства BAW (Beijing Automobile Works) разработаны специально для работы в выработках малого и среднего сечения и оснащены современными системами промышленной безопасности. Техника оборудована сертифицированными защитными конструкциями ROPS/FOPS(защищают персонал при опрокидывании или падении предметов), системой кругового видеообзора 360°, усиленной тормозной системой, автоматическим ограничением скорости и средствами контроля состояния оборудования.

В отличие от автомобилей общего назначения, ранее применявшихся на рудниках, специализированные машины демонстрируют более высокую надежность, устойчивость к тяжелым условиям эксплуатации и снижение затрат на техническое обслуживание.

Первые результаты испытаний подтверждают потенциал новой техники для повышения уровня безопасности персонала, сокращения простоев и повышения эффективности производственных процессов.

В настоящее время корпорация рассматривает возможность поэтапного расширения применения данных моделей на производственных площадках Группы.

Источник: Telegram-канал kazakhmys_news