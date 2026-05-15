В понедельник, 18 мая, областной историко-краеведческий музей подготовил для горожан праздничную программу. Двери музея будут открыты до позднего вечера, а вход для всех посетителей будет абсолютно бесплатным.

В этом году работники музея решили выйти за рамки привычных экскурсий. Жителей и гостей Уральска ждут мастер-классы по плетению кольчуги, выставки редкого оружия и праздничный концерт под открытым небом.

Программа мероприятий на 18 мая:

10:30 - Презентация проекта "Уральск - музей под открытым небом".

Для тех, кто хочет взглянуть на архитектуру города по-новому, начнётся познавательная экскурсия по историческому центру.

11:00 - Выставка "Древняя игрушка - источник воспитания".

Специальное мероприятие для детей. Помимо знакомства с экспонатами, маленькие посетители смогут принять участие в национальных играх.

16:00 - Оружие предков и мастер-классы.

Открытие уникальной выставки вооружения "Атадан қалған ақ сауыт". Главная "фишка" - мастер-класс по плетению кольчуги. Также мастера научат всех желающих ювелирному искусству и плетению баскура (тканая лента для украшения юрты).

20:00 - Праздничный концерт "Священная обитель, сохранившая голос веков".

Кульминация праздника, в ходе которой откроется загадочная экспозиция дня - выставка «Тайный экспонат».

Ярмарка ремесленников: В течение дня на территории музея будет работать выставка-продажа изделий ручной работы от местных мастеров.

Бесплатный вход: С 10:00 до 22:00 посещение музея для всех жителей и гостей города будет бесплатным.

Где: Областной историко-краеведческий музей, пр. Н. Назарбаева, 184.

Когда: 18 мая 2026 года с 10:00 до 22:00.