В понедельник, 18 мая, областной историко-краеведческий музей подготовил для горожан праздничную программу. Двери музея будут открыты до позднего вечера, а вход для всех посетителей будет абсолютно бесплатным.
В этом году работники музея решили выйти за рамки привычных экскурсий. Жителей и гостей Уральска ждут мастер-классы по плетению кольчуги, выставки редкого оружия и праздничный концерт под открытым небом.
Программа мероприятий на 18 мая:
10:30 - Презентация проекта "Уральск - музей под открытым небом".
Для тех, кто хочет взглянуть на архитектуру города по-новому, начнётся познавательная экскурсия по историческому центру.
11:00 - Выставка "Древняя игрушка - источник воспитания".
Специальное мероприятие для детей. Помимо знакомства с экспонатами, маленькие посетители смогут принять участие в национальных играх.
16:00 - Оружие предков и мастер-классы.
Открытие уникальной выставки вооружения "Атадан қалған ақ сауыт". Главная "фишка" - мастер-класс по плетению кольчуги. Также мастера научат всех желающих ювелирному искусству и плетению баскура (тканая лента для украшения юрты).
20:00 - Праздничный концерт "Священная обитель, сохранившая голос веков".
Кульминация праздника, в ходе которой откроется загадочная экспозиция дня - выставка «Тайный экспонат».
Ярмарка ремесленников: В течение дня на территории музея будет работать выставка-продажа изделий ручной работы от местных мастеров.
Бесплатный вход: С 10:00 до 22:00 посещение музея для всех жителей и гостей города будет бесплатным.
Где: Областной историко-краеведческий музей, пр. Н. Назарбаева, 184.
Когда: 18 мая 2026 года с 10:00 до 22:00.