ЖАЛПАКТАЛ, Западно-Казахстанская область-В Казталовском районе стартовал масштабный туристический проект. В селе Жалпактал началось возведение 30-метровой копии Эйфелевой башни, сообщает Mgorod News со ссылкой на ZTB.

По расчетам инициаторов, объект претендует на статус самой высокой реплики парижской достопримечательности в Казахстане. Более того, сооружение имеет шансы войти в топ-30 аналогичных высотных копий на мировой арене.

Реализация проекта может кардинально изменить локальную туристическую карту. Ожидается, что новая локация привлечет любителей атмосферных фотосессий со всей страны, создав альтернативу дорогостоящим перелетам в столицу Франции.