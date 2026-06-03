Google подала заявку властям США на выпуск до 32 миллионов комаров в Калифорнии и Флориде в течение двух лет в рамках проекта по борьбе с опасными инфекциями, передает Мой Город со ссылкой на BILD.

Речь идёт о программе Debug, цель которой — снижение популяции комаров, переносящих такие заболевания, как лихорадка денге, вирус Зика, чикунгунья и лихорадка Западного Нила.

Суть проекта заключается в выпуске самцов комаров, которые не кусают людей, но заражены бактерией Wolbachia. При спаривании с дикими самками они дают нежизнеспособное потомство, что должно постепенно сокращать численность опасных видов.

Заявка сейчас рассматривается Агентством по охране окружающей среды США. Перед принятием решения планируется проведение публичных обсуждений, где мнение смогут высказать эксперты и жители.

Инициатива уже вызвала разные оценки: сторонники считают, что она поможет снизить распространение инфекций и уменьшить использование химических инсектицидов, тогда как критики призывают тщательно изучить возможные последствия для экосистем.