Найденные в мусоре картины с котами продали за 18 тысяч евро

Пожилая пара из графства Пембрукшир в Уэльсе во время прогулки с собакой обнаружила в мусорном контейнере две картины с изображением кошек и решила забрать их домой. Позже супруги выяснили, что работы подписаны именем британского художника Луиса Уэйна, известного своими необычными и яркими образами кошек, передает Мой Город со ссылкой на BILD.

Речь шла о картинах «Синяя кошка среди цветов» и «Психоделические кошки». Сначала находку подарили невестке, однако позже картины вернулись к супругам и несколько лет украшали стены их дома.

«Мы всегда шутили, что когда-нибудь они, возможно, будут чего-то стоить, но никогда по-настоящему в это не верили», — передали владельцы через аукционный дом Rogers Jones.

21 мая работы, найденные в мусоре, были проданы на аукционе за 16 тысяч фунтов стерлингов (примерно 18,5 тысячи евро), сообщает BBC. Интерес к творчеству Уэйна вырос после выхода фильма «Удивительный мир Луиса Уэйна» в 2021 году с Бенедиктом Камбербэтчем. Прежние владельцы картин так и не были найдены.