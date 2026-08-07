Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Более 200 образовательных грантов выделил абитуриентам акимат ЗКО

Всего по Казахстану выделили 2392 гранта.
Кристина Кобина
Более 200 образовательных грантов выделил абитуриентам акимат ЗКО
БҚО-да әкім гранты үшін 853 млн теңге бөлінді

Западно-Казахстанская область находится на четвертой позиции по количеству выделенных образовательных грантов абитуриентам, сообщает Министерство науки и высшего образования РК.

В Казахстане стартовал прием заявлений на участие в конкурсе по присуждению государственных образовательных грантов, которые финансируются местными исполнительными органами (акиматами). Эти гранты ежегодно выделяются на целевую подготовку квалифицированных кадров по наиболее востребованным и приоритетным для каждого отдельного региона направлениям.

Главный баннер

В 2026 году местные исполнительные органы выделили в общей сложности 2392 образовательных гранта на обучение по программам бакалавриата, магистратуры и резидентуры.

Распределение грантов по регионам

Объемы финансирования и количество выделенных мест различаются в зависимости от потребностей регионов. Лидерами по количеству мест в этом году стали крупные города и области:

  • Астана - 303 гранта;
  • Шымкент - 285 грантов;
  • Восточно-Казахстанская область - 270 грантов;
  • Западно-Казахстанская область - 211 грантов;
  • Область Абай - 200 грантов;
  • Туркестанская область - 200 грантов;
  • Акмолинская область - 199 грантов;
  • Карагандинская область - 198 грантов;
  • Атырауская область - 187 грантов;
  • Мангистауская область - 163 гранта.

Остальные регионы республики предоставили в среднем около 100 образовательных грантов каждый для поддержки местных абитуриентов и специалистов, повышающих квалификацию.

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с представителями местных исполнительных органов - управлением образования ЗКО - по номеру 8 777 862 11 99.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article