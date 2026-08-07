Более 200 образовательных грантов выделил абитуриентам акимат ЗКО

Всего по Казахстану выделили 2392 гранта.

Западно-Казахстанская область находится на четвертой позиции по количеству выделенных образовательных грантов абитуриентам, сообщает Министерство науки и высшего образования РК.

В Казахстане стартовал прием заявлений на участие в конкурсе по присуждению государственных образовательных грантов, которые финансируются местными исполнительными органами (акиматами). Эти гранты ежегодно выделяются на целевую подготовку квалифицированных кадров по наиболее востребованным и приоритетным для каждого отдельного региона направлениям.

В 2026 году местные исполнительные органы выделили в общей сложности 2392 образовательных гранта на обучение по программам бакалавриата, магистратуры и резидентуры.

Распределение грантов по регионам

Объемы финансирования и количество выделенных мест различаются в зависимости от потребностей регионов. Лидерами по количеству мест в этом году стали крупные города и области:

Астана - 303 гранта;

Шымкент - 285 грантов;

Восточно-Казахстанская область - 270 грантов;

Западно-Казахстанская область - 211 грантов;

Область Абай - 200 грантов;

Туркестанская область - 200 грантов;

Акмолинская область - 199 грантов;

Карагандинская область - 198 грантов;

Атырауская область - 187 грантов;

Мангистауская область - 163 гранта.

Остальные регионы республики предоставили в среднем около 100 образовательных грантов каждый для поддержки местных абитуриентов и специалистов, повышающих квалификацию.

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с представителями местных исполнительных органов - управлением образования ЗКО - по номеру 8 777 862 11 99.