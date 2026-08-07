Житель Уральска намерен бесплатно обучать желающих веб-дизайну

Занятия проходят пять дней в неделю и длятся по 3–4 часа.

Нурболат Амангалиев - IT-программист, который начал самостоятельно осваивать веб-разработку сайтов еще в 2018 году. За годы работы он накопил богатый опыт и даже успел передать свои знания студентам, проходившим у него практику.

– Сейчас я хочу дать возможность всем желающим освоить профессию веб-разработчика. Я основал школу U-7 School, где сейчас проходят обучение уже два потока. Жители Уральска могут заниматься оффлайн, а для резидентов других регионов предусмотрен онлайн-формат, — поделился Нурболат.

Занятия проходят пять дней в неделю и длятся по 3–4 часа. Главное условие — добросовестное посещение: при его соблюдении программист готов обучать слушателей полностью бесплатно. Возрастных рамок нет, но кандидаты должны владеть базовыми навыками работы на ПК.

– Моя цель — помочь студентам стать успешными специалистами и начать зарабатывать в этой сфере. Никаких обязательств передо мной у них не возникнет. Для меня это тоже своего рода опыт. Единственное — по желанию мы сможем запускать совместные проекты после выпуска, — отметил Нурболат Амангалиев.

Следующий набор планируется в онлайн-формате, однако если наберется достаточное число участников, уроки смогут организовать и оффлайн.

Узнать подробности и записаться на курс можно по телефону: 8 777 287 81 82.