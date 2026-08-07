Отмену СОР и СОЧ для младших классов вынесли на общественное обсуждение

В Казахстане проект приказа на отмену суммативного оценивание за раздел (СОР) и за четверть (СОЧ) для учащихся 2–4-х классов вынесли на общественное обсуждение. Проголосовать можно на портале "Открытые НПА" до 21 августа.

Согласно документу, достижения школьников будут оценивать с помощью формативного оценивания, а также тематического и итогового контроля. При выставлении четвертных оценок будут учитывать результаты диктантов, изложений, контрольных, практических и творческих работ. Ранее в минпросвещения уточняли, что проверять знания будут с помощью диктантов, изложений, контрольных, практических и творческих работ. В 5-11-х (12-х) классах сохранят формативное и суммативное оценивание за раздел и четверть. Для учащихся 5–11-х (12-х) классов система СОР и СОЧ останется без изменений. В первом классе, как и прежде, оценки не выставляются.

В минпросвещения пояснили, что решение подготовлено после обращений родителей и педагогов. Анализ показал, что действующая система не в полной мере отражает достижения младших школьников и создает для них дополнительную учебную и эмоциональную нагрузку.

Напомним, что в ведомстве провели большую аналитическую работу по вопросам СОР и СОЧ. Посчитав их критериальным оцениванием в стандарте образования. Из-за чего стали вводить диктанты, сочинения и изложения.