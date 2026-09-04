Четыре знака зодиака, чья жизнь круто изменится в середине сентября: прогноз астрологов

Астрологи портала Mixnews предупреждают: середина сентября принесет редкое скопление мощных космических энергий. Сразу четыре знаковых события - переход Венеры в Скорпион и Меркурия в Весы, начало ретроградного Урана в Близнецах и новолуние в Деве - совпадут в один день, 10 сентября. Эта космическая комбинация сильнее всего отразится на тех, кто родился в марте, июне, сентябре и ноябре, заставив по-новому взглянуть на привычный уклад жизни.

Мартовские: время честных разговоров

Для рожденных в марте наступает момент истины в личных отношениях. Венера в Скорпионе пробуждает жажду эмоциональной глубины, а Меркурий помогает озвучить то, о чем долго молчали.

Обычные отговорки вроде "посмотрим, как пойдет" перестанут работать. На первый план выйдут реальные поступки партнера и совпадение слов с делом, поэтому сейчас самое время для откровенных диалогов.

Ноябрьские: проверка чувств на прочность

Представители ноября первыми ощутят влияние Венеры в своем знаке. Отношения потребуют максимальной искренности и верности, причем не на словах, а в повседневных мелочах.

Даже мимолетные романы могут неожиданно перерасти в нечто серьезное. Главное - помнить, что бурные эмоции не заменят ощущения подлинной безопасности и комфорта рядом с близким человеком.

Июньские: жажда свободы и перемен

Для родившихся в июне главным триггером станет ретроградный Уран. Эта планета традиционно ломает привычные рамки и подталкивает к поиску новых путей, будь то смена работы, переезд или пересмотр круга общения.

Однако звезды советуют не рубить с плеча. Внутреннее желание сбежать от рутины лучше направить на анализ: действительно ли ваша текущая жизнь отвечает вашим истинным желаниям.

Сентябрьские: перезагрузка и порядок

Новолуние в Деве подарит родившимся в сентябре шанс навести порядок в делах и мыслях. После периода хаоса появится долгожданная опора и ясность.

Для позитивных изменений не нужны масштабные жертвы. Достаточно сделать маленькие, но регулярные шаги - скорректировать привычки, завершить старый проект или уделить внимание здоровью.

