Опасная ноша: почему тяжелый рюкзак вредит здоровью школьника и как это исправить

Эксперты объясняют, почему тяжелые школьные рюкзаки опасны для детской осанки, как проверить портфель ребенка и что сделать, чтобы облегчить ему ношу.

С началом учебного года Euronews и эксперты Американской академии педиатрии напоминают родителям о скрытой угрозе, с которой школьники сталкиваются каждый день. Перегруженные портфели, куда дети складывают учебники, гаджеты, форму и личные вещи, могут стать причиной серьезных проблем со спиной и усугубить травмы при падениях.

Как понять, что рюкзак слишком тяжел

Современные школьные сумки весят немало, ведь детям приходится носить с собой не только тетради, но и ноутбуки, планшеты, бутылки с водой и сменку. Врачи советуют обращать внимание на тревожные сигналы: если ребенок по дороге на уроки заметно наклоняется вперед, пытаясь сбалансировать вес, или жалуется, что лямки врезаются в плечи, ноша явно превышает нормы.

Медики часто советуют ориентироваться на правило "10-15% от массы тела ребенка", однако универсального стандарта не существует. Все дети разные по росту, физической подготовке и выносливости, поэтому главный ориентир для родителей - максимальная легкость портфеля.

Как выбрать правильный рюкзак

Если вы еще не успели обновить сумку или присматриваете замену, эксперты рекомендуют отдавать предпочтение моделям с двумя широкими, мягкими и регулируемыми лямками. Рюкзак должен плотно прилегать к спине, а его нижний край - располагаться чуть выше талии. Поясной ремень поможет грамотно распределить нагрузку. При этом от рюкзаков на колесиках в обычных школах лучше отказаться: в узких коридорах и на лестницах они повышают риск споткнуться и получить травму.

Оставьте дома все лишнее

Лучший способ уберечь детскую спину прямо сейчас - провести ревизию содержимого портфеля. Педагоги советуют оставлять дома всё, без чего ребенок может обойтись в течение учебного дня, и не позволять превращать сумку в склад ненужных вещей. С возрастом школьники часто носят с собой косметику, гаджеты и лишние мелочи, поэтому родителям стоит регулярно проверять, что именно отправляется на учебу вместе с ребенком.