Мать убита, бабушка ранена: Актюбинского подростка признали больным

4 сентября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес по этому делу приговор. Самого подростка на процессе не было. Он проходит лечение в психиатрической больнице.



Как ранее сообщал «МГ», преступление было совершено 2 декабря прошлого года. 16-летний подросток напал с ножом на мать, затем на бабушку. 41-летняя женщина скончалась, бабушка - ей 73 года, с тяжелыми травмами попала в больницу. У нее были множественные колото-резаные раны шеи, бедра, плеча, предплечья, кисти, переломы ребер, травма грудной клетки.

Семья, в которой было трое детей, жила в 5-этажке в центре Актобе. Полицию вызвали соседи. Подросток сразу же дал признательные показания.

В школе задержанного характеризовали с хорошей стороны, соседи так же рассказывали, что дети в этой семье очень воспитанные.

В обвинительном заключении говорится, что в семье у мальчишки был затяжной конфликт, он продолжался около года. 2 декабря 2025 года поздно вечером подросток сообщил матери, что ему не нравится предмет, который он выбрал для госэкзамена и решил высказать матери свое мнение по этому поводу, но женщина отдыхала и не отреагировала на это. Тогда подросток пошел на кухню, взял нож, и будучи в состоянии затяжной психической болезни, не владея собой, разозлившись, начал ударять женщину по разным частям тела.

Дядя подсудимого в суде рассказал, что они ранее замечали: племянник может быстро разозлиться, как-то он даже обматерил мать при родственниках, но они списывали это на переходный возраст. Думали, пройдет. Дядя просил, чтобы племянника, если можно, не оставляли в стационаре. Он сказал, что переживает, как бы там ему может стать хуже. Но эксперт-психолог сообщила суду, что подростку, учитывая его состояние, рекомендовано лечение в специальном стационаре.

- Он был хорошим мальчиком. Я жалела его, старалась купить ему хорошие вещи. Внук помогал мне по дому, никто на него не жаловался. Сноха требовала, чтобы он учился, -рассказывала в суде бабушка.

Мальчик, как выяснилось, после переезда из райцентра Алга в город, учился в школе возле дома, но успеваемость его ухудшилась, и мама перевела его в частную школу. Правда, лучше учиться там он не стал.



Суд освободил подростка от уголовной ответственности, ввиду того, что он не отдавал отчет своим действиям в момент совершения пресиуплений, и нуждается в принудительном лечении в условиях стационара.



Айман КАРИМ