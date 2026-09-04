Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Мать убита, бабушка ранена: Актюбинского подростка признали больным

Суд освободил его от уголовной ответственности.
Жулдызхан Хасангалиева
Мать убита, бабушка ранена: Актюбинского подростка признали больным
Фото автора

4 сентября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес по этому делу приговор. Самого подростка на процессе не было. Он проходит лечение в психиатрической больнице. 

Как ранее сообщал «МГ», преступление было совершено 2 декабря прошлого года. 16-летний подросток напал с ножом на мать, затем на  бабушку. 41-летняя женщина скончалась, бабушка - ей 73 года, с тяжелыми травмами попала в больницу.  У нее были множественные колото-резаные раны шеи, бедра, плеча, предплечья, кисти, переломы ребер, травма грудной клетки.

Семья, в которой было трое детей, жила в 5-этажке в центре Актобе. Полицию вызвали соседи. Подросток сразу же дал признательные показания.
В школе задержанного характеризовали с хорошей стороны, соседи так же рассказывали, что дети в этой семье очень воспитанные. 

Главный баннер

В обвинительном заключении говорится, что в семье у мальчишки был затяжной конфликт, он продолжался около года. 2 декабря 2025 года поздно вечером подросток сообщил матери, что ему не нравится предмет, который он выбрал для госэкзамена и решил высказать матери свое мнение по этому поводу, но женщина отдыхала и не отреагировала на это. Тогда подросток пошел на кухню, взял нож, и будучи в состоянии затяжной психической болезни, не владея собой, разозлившись, начал ударять женщину по разным частям тела. 

Дядя подсудимого в суде рассказал, что они  ранее замечали: племянник может быстро разозлиться, как-то он даже обматерил мать при родственниках, но они списывали это на переходный возраст. Думали, пройдет. Дядя просил, чтобы племянника, если можно, не оставляли в стационаре. Он сказал, что переживает, как бы там ему может стать хуже. Но эксперт-психолог сообщила суду, что подростку, учитывая его состояние, рекомендовано лечение в специальном стационаре. 

- Он был хорошим мальчиком. Я жалела его, старалась купить ему хорошие вещи. Внук помогал мне по дому, никто     на него не жаловался. Сноха требовала, чтобы он учился, -рассказывала в суде бабушка. 

Мальчик, как выяснилось, после переезда из райцентра Алга в  город, учился в школе возле дома, но успеваемость его ухудшилась, и мама перевела его в частную школу. Правда, лучше учиться там он не стал. 

Суд освободил подростка от уголовной ответственности, ввиду того, что он не отдавал отчет своим действиям в момент совершения пресиуплений, и нуждается в принудительном лечении в условиях стационара. 

Айман КАРИМ

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article