Дожди, сильный ветер и жара: прогноз погоды на западе Казахстана на 5 сентября

По данным РГП "Казгидромет", в субботу, 5 сентября, в Западно-Казахстанской области днем на западе и севере пройдут дождь и гроза, ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с и чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске также прогнозируются дождь, гроза и ветер до 15-20 м/с при высокой пожарной опасности; температура ночью составит +14...+16 °C, днем - +24...+26 °C.

В Атырауской области днем на западе ожидаются дождь и гроза, на западе и севере - порывы ветра до 15-18 м/с. По региону и в самом Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, температура ночью будет на уровне +18...+20 °C, днем - +29...+31 °C.

В Мангистауской области осадков не ожидается, прогнозируется ветер 9-14 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная, а в центре - высокая пожарная опасность; в Актау ночью ожидается +18...+20 °C, днем - +30...+32 °C.

В Актюбинской области осадков не предвидится, днем на западе и севере порывы ветра достигнут 15-18 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе температура воздуха ночью составит +11...+13 °C, днем воздух прогреется до +30...+32 °C.

