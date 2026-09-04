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Социум

Дожди, сильный ветер и жара: прогноз погоды на западе Казахстана на 5 сентября

Жителей западных регионов Казахстана ждут дожди, грозы, порывистый ветер и высокая пожарная опасность.
Варвара Тыщенко
Дожди, сильный ветер и жара: прогноз погоды на западе Казахстана на 5 сентября
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", в субботу, 5 сентября, в Западно-Казахстанской области днем на западе и севере пройдут дождь и гроза, ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с и чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске также прогнозируются дождь, гроза и ветер до 15-20 м/с при высокой пожарной опасности; температура ночью составит +14...+16 °C, днем - +24...+26 °C.

В Атырауской области днем на западе ожидаются дождь и гроза, на западе и севере - порывы ветра до 15-18 м/с. По региону и в самом Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, температура ночью будет на уровне +18...+20 °C, днем - +29...+31 °C.

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В Мангистауской области осадков не ожидается, прогнозируется ветер 9-14 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная, а в центре - высокая пожарная опасность; в Актау ночью ожидается +18...+20 °C, днем - +30...+32 °C.

В Актюбинской области осадков не предвидится, днем на западе и севере порывы ветра достигнут 15-18 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе температура воздуха ночью составит +11...+13 °C, днем воздух прогреется до +30...+32 °C.
 

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