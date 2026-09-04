Саммит ШОС в Бишкеке: лидеры определили приоритеты сотрудничества на следующие годы

В Бишкеке завершился юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. 1 сентября лидеры десяти государств-членов ШОС собрались в кыргызской столице на заседание Совета глав государств. Во встрече приняли участие лидеры крупнейших держав Китая, России, Индии, Турции, Ирана, Пакистана и других. Встреча прошла под председательством Республики Кыргызстан и была приурочена к 25-летию организации. По итогам саммита была принята Бишкекская декларация и одобрено 28 документов, охватывающих вопросы безопасности, экономики, транспорта, энергетики, цифровых технологий, экологии и гуманитарного сотрудничества, передает МойГород.

Безопасность — главный фокус ШОС

Одним из ключевых направлений саммита стала безопасность. Лидеры обсудили региональную стабильность, борьбу с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком и киберугрозами. В частности, были утверждены положения о новом Универсальном центре противодействия вызовам и угрозам безопасности, об Исполнительном комитете Антинаркотического центра ШОС, Центре информационной безопасности, Центре по противодействию транснациональной организованной преступности, который будет открыт в Бишкеке.

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках своего выступления предложил четыре ключевых направления для дальнейшего развития ШОС, призвав страны-участницы повышать качество сотрудничества. В первую очередь китайский лидер призвал сделать развитие и экономическое сотрудничество одним из главных приоритетов организации. Китай намерен в ближайшие три года совместно со странами ШОС реализовать 100 проектов в сфере научно-технического сотрудничества.

«Сегодня, когда мир переживает ускоряющиеся и невиданные за целое столетие перемены, гегемонизм, унилатерализм и протекционизм идут против хода истории. Однако подавляющее большинство стран не принимают политику силы, не желают конфликтов и конфронтации, не хотят быть в изоляции и отсталости», — подчеркнул китайский лидер.

По его словам, Китай как ответственная крупная страна активно выступает за формирование равноправного и упорядоченного многополярного мира. По его мнению, основополагающие принципы — суверенное равенство и взаимное уважение, непременные требования — равноправие, упорядоченность и верховенство закона, ключевые пути — мультилатерализм, диалог и консультации, векторы развития — взаимная выгода, общий выигрыш, всеобщая польза и инклюзивность.

«Мы должны твердо отстаивать равные права, равные возможности и одинаковые правила для всех стран независимо от того, большие они или малые, сильные или слабые, богатые или бедные. Страны Глобального Юга выступают важной составляющей многополярного мироустройства и ключевой силой в продвижении многополярности, их представительство и право голоса в международных делах следует усилить», — заявил Си Цзиньпин.

Еще одним приоритетом Пекин считает укрепление связей между народами. Речь идет о расширении сотрудничества между парламентами, университетами, бизнесом, аналитическими центрами и СМИ. Китай также предложил создать Центр сотрудничества Китай — ШОС в сфере базового образования. Вместе с тем, предложение касается диалога и совершенствования глобального управления. Си Цзиньпин подчеркнул, что ШОС должна сохранять принципы равноправия и консультаций, искать точки соприкосновения между странами и оставлять разногласия в стороне.

ШОС сохранила свою уникальную модель взаимодействия, основанную на «шанхайском духе» — взаимном доверии, взаимной выгоде, равноправии, взаимных консультациях, уважении к культурно-цивилизационному многообразию и стремлении к совместному развитию. Эти принципы позволили организации последовательно расширяться, укреплять глобальный авторитет и эффективно реагировать на меняющуюся международную обстановку.

Между тем, в своем интервью кыргызской национальной газете «Слово Кыргызстана» Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил:

«В следующем десятилетии ШОС предстоит прежде всего сосредоточить усилия на содействии безопасности на пространстве организации, углублении практического экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Без прочного социально-экономического фундамента крайне сложно обеспечить устойчивую безопасность. Речь идёт о наращивании объёмов торговли и инвестиций, расширении транспортно-логистической взаимосвязанности, внедрении цифровых технологий, укреплении промышленной кооперации», — сказал он.

По его словам, цель реализации таких совместных проектов — обеспечить устойчивый экономический рост, укрепить энергетическую и продовольственную стабильность, а в конечном итоге повысить благосостояние граждан. Сотрудничество в гуманитарной сфере через расширение молодёжных, образовательных, научных, культурных и туристических обменов способствует укреплению взаимопонимания и доверия между народами государств-членов, странами-участницами. Эти инициативы поддерживают и кыргызские политики, которые считают, что реализация многосторонних проектов будет способствовать выстраиванию более тесных связей между народами.

«Единая судьба если глубже смотреть и если к этому отнестись философски. На самом деле у нас у всех независимо от цвета кожи, национальности, вероисповедания, единая судьба. Единая судьба человечества — это продолжение концепции «Один пояс, один путь». Заявленные концепции они очень большие и емкие одновременно. И, естественно, они включат не только экономический блок, они включают и духовность, культуру здравоохранение, науку. Кыргызстан с Китаем, как и другие государства мы граничим, это наш добрый сосед и добрососедство — это основа наших отношений. Признание друг друга, независимо от масштаба, экономического положения, это связано с уважением друг друга», — поделилась депутат Жогорку Кенеш Гуля Кожокулова.

Экономическое сотрудничество — ядро ШОС

Экономическое сотрудничество и транспортная связанность остаются одними из главных приоритетов ШОС. Страны ШОС намерены расширять торговлю и инвестиционное сотрудничество, развивать транспортные коридоры и логистическую инфраструктуру. На саммите был утвержден План действий по развитию портов и логистических центров на 2026 — 2030 годы. Все большее значение приобретают и новые технологии. В повестке дня также были: искусственный интеллект, цифровая экономика, центры обработки данных и кибербезопасность. Отдельно лидеры обозначили необходимость развития сотрудничества в сфере зеленых технологий, энергетики и охраны окружающей среды.

«ШОС с этой точки зрения, конечно, перерастает из организации регионального сотрудничества в серьезную геополитическую силу, которая способна оказывать влияние на глобальную политику. Сегодня очень большой набор вызовов на нашем континенте», — сказал казахстанский политолог Талгат Калиев.

Кроме того, одним из важных направлений работы становится создание более самостоятельной финансовой системы. В сентябре 2025 года в Тяньцзине была достигнута договорённость об учреждении Банка развития ШОС. Он должен стать дополнительным механизмом финансирования инфраструктурных и инновационных проектов, а также поддержки бизнеса. Вместе с этим страны организации расширяют расчёты в национальных валютах, стремясь снизить зависимость от внешних финансовых инструментов.

Напомним, на саммите ШОС в Тяньцзине в 2025 году лидеры приняли Тяньцзиньскую декларацию и Стратегию развития организации до 2035 года. Главный акцент был сделан на безопасности и новых механизмах борьбы с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и киберугрозами. ШОС также выступила за многополярный мир и реформу международной системы, включая более справедливую глобальную торговлю. В итоге саммит стал важным шагом в укреплении ШОС и расширении сотрудничества стран Глобального Юга.

«Для Центральной Азии исторически Великий Шелковый путь был одним из самых важных направлений экономики, поэтому я думаю, что развитие транзитного потенциала для наших стран до сих пор остается. Мы можем выгодно монетизировать собственную географию и на этом зарабатывать. Объемы груза, которые сегодня можно транспортировать из Китая в Европу и по всему миру, безусловно, позволяют резко увеличить ВВП наших стран. И все эти инфраструктурные проекты, развитие железных дорог, это новые рабочие места, это огромное количество сервисных компаний, которые будут возникать здесь. Это, безусловно, необходимое для нас направление», — продолжил эксперт.

Страны ШОС работают над расширением транспортных маршрутов, упрощением процедур перевозок и развитием взаимодействия между портами и логистическими центрами. В перспективе это должно сделать перевозки более быстрыми и доступными, сократить логистические расходы и увеличить транзитные возможности региона. Одним из крупнейших таких проектов станет запуск железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Ещё один важный блок — энергетика и современное сельское хозяйство. Здесь речь идёт о повышении устойчивости энергосистем, развитии транзита энергоресурсов и диверсификации экспортных маршрутов. Параллельно страны планируют активнее внедрять современные технологии в сельском хозяйстве, что должно способствовать росту его эффективности и укреплению продовольственной безопасности.

В Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года определены перспективы развития транзитного потенциала энергоресурсов и возможности диверсификации экспортных маршрутов, пути формирования новой энергосистемы с выстраиванием баланса приоритетов развития отрасли, задачи по модернизации традиционных источников энергии и развитию инновационных технологий энергосбережения.

Усилия в этой сфере предпринимают и отдельные государства-члены. Так, в КНР в сентябре 2025 года на базе Китайского инженерного института возобновляемых источников энергии запущен Центр энергетического сотрудничества «Китай — ШОС». Китайская сторона планирует в течение ближайших пяти лет построить в странах ШОС объекты мощностью 10 ГВт солнечной и 10 ГВт ветровой генерации.

В аграрной сфере в 2026 году принят план мероприятий по реализации программы сотрудничества в области селекции и семеноводства, утверждён регламент экспертной группы в данной сфере. Стороны предусматривают проведение серии встреч по обмену опытом госрегулирования и сертификации семян, организацию стажировок и курсов повышения квалификации специалистов и других мероприятий. Стороны развивают партнёрство на специализированных площадках и форумах, таких как Демонстрационная база ШОС по обмену сельскохозяйственными технологиями в китайском Янлине и «АгроШОС» — специализированный форум «Белорусской агропромышленной недели».

Итоги ШОС

Саммит ШОС в Бишкеке принёс ряд новых соглашений и инициатив, направленных на укрепление сотрудничества между государствами-членами. Лидеры приняли ряд документов, которые призваны перевести широкую политическую повестку ШОС в более практическое русло. Большое внимание уделено экономическому сотрудничеству — расширению торговли и инвестиций, развитию транспортной связанности и цифрового взаимодействия. Для Кыргызстана это особенно важно с учётом его географического положения. Страна стремится укрепить свою роль транспортно-логистического узла между Китаем, Центральной Азией и другими регионами. Отдельно лидеры говорили об энергетике, инфраструктуре и устойчивом развитии. При этом важной площадкой для расширения международного взаимодействия остаётся формат «ШОС плюс».

«ШОС становится главной региональной площадкой. Мы видели, как на форуме ШОС в Китае был полный аншлаг, и все внимание мировой общественности было приковано к заявлениям Си Цзиньпиня относительно принципа глобального управления. И мы видим, что это глобальное управление начинает работать. И сегодня, в первую очередь, в ШОС важен фактор Китая. Поэтому ШОС с этой точки зрения, конечно, перерастает из организации регионального сотрудничества в серьезную геополитическую силу, которая способна оказывать влияние на глобальную политику. Сегодня очень большой набор вызовов на нашем континенте», — отметил политолог Талгат Калиев.

Главный итог саммита в Бишкеке — ШОС продолжает развиваться как площадка не только для политического диалога, но и для практического сотрудничества. Теперь ключевым вопросом станет реализация достигнутых договорённостей в сфере безопасности, торговли, инвестиций и транспортной связанности. И, отмечая 25-летие организации, Бишкекский саммит показал, насколько расширилась ШОС и насколько масштабнее стала её повестка.

Отдельно стоит отметить Бишкекскую декларацию, принятую по итогам саммита. В ней лидеры стран ШОС подтвердили приверженность укреплению многостороннего сотрудничества, безопасности и развитию более справедливой и многополярной системы международных отношений.