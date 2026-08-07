За сталкинг осудили жителя Актюбинской области

По данным Департамента полиции Актюбинской области, 42-летний мужчина на протяжении нескольких лет преследовал бывшую возлюбленную. Он постоянно звонил ей с разных номеров, следил за ней и оказывал психологическое давление. Свои действия мужчина объяснил тем, что "просто любил". Как установили следователи, после расставания он не смог смириться с решением женщины. Спустя три года после разрыва она переехала в другое село, однако это не остановило бывшего ухажера.

По информации полиции, мужчина систематически звонил женщине с разных телефонных номеров, оскорблял ее, оказывал моральное и психологическое давление. Кроме того, он приезжал в населенный пункт, где она проживает, подолгу находился возле ее дома и приходил к ней на работу, пытаясь испортить ее репутацию в глазах коллег.

По факту сталкинга в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и доставили в районный отдел полиции. В ходе следствия он полностью признал свою вину, заявив, что причиной такого поведения стала "любовь".

В департаменте полиции Актюбинской области напоминают, что сталкинг — это незаконное преследование человека, выражающееся в навязчивых попытках установить контакт вопреки его воле или систематическом преследовании без применения насилия. Такие действия являются уголовно наказуемыми.