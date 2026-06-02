В Башкирии вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в убийстве восьмимесячной дочери. По данным следствия, женщина также ненадлежащим образом ухаживала за ребенком и применяла к нему физическое и психологическое насилие, передает Мой Город со ссылкой на РЕН ТВ.

На скамье подсудимых оказалась многодетная мать из Благовещенска Алина Евракатова. Следствие установило, что она задушила ребенка из-за того, что девочка плакала и мешала ей спать.

В августе 2024 года у женщины родился третий ребенок. По версии следствия, с первых месяцев жизни она игнорировала рекомендации врачей, не обеспечивала должный уход и питание, что привело к дефициту веса и задержке развития.

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры из больницы, на которых видно, как женщина грубо обращалась с младенцем во время попытки его кормления.Родственники Евракатовой не верят, что она могла намеренно проявлять жестокость к дочери и тем более лишить ее жизни. По их словам, ранее за женщиной не замечали агрессивного поведения, а соседи также не сообщали о каких-либо тревожных признаках. У нее есть еще двое детей, и близкие утверждают, что она заботилась о них.

В день трагедии, по версии семьи, женщина заметила, что ребенок долго не просыпается, испугалась и позвонила матери.

«Она с детства нянькой была, она любит детей. Обычно ребенок у нее по несколько раз просыпался: она его покормила и укладывала спать. Утром, я так поняла, что ребенок не шевелился, и я даже не могу сказать, живой был или нет. Она говорила, что пыталась его растормошить», – рассказала мать Евракатовой Мила Крылова.

На суде Евракатова частично признала вину, заявив, что не хотела причинять вред ребенку. Прокуратура настаивала на максимально строгом наказании и запросила 20 лет колонии общего режима.

Суд признал женщину виновной в убийстве и истязании собственной дочери и назначил ей 17 лет колонии строгого режима. Двух других несовершеннолетних детей передали под опеку бабушки.