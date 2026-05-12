Сокращение посевных площадей в Казахстане не спровоцирует рост цен на хлеб, муку и рис. Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в ходе брифинга в кабмине заявил, что внутренних запасов зерна достаточно для полного обеспечения страны.

Поводом для беспокойства стало уменьшение территорий под зерновые культуры. Однако в ведомстве подчеркивают: Казахстан производит более 20 млн тонн пшеницы, тогда как для внутреннего потребления (хлеб, мука, макароны) требуется всего 7 млн тонн. Весь остальной объем уходит на экспорт или на семена.

- Внутренняя потребность полностью покрывается и будет покрываться. Никакого роста цен не будет, - заверил Азат Султанов.

При этом вице-министр признал, что стоимость продукции зависит от ситуации на мировых рынках. Если глобальные цены на зерно пойдут вверх, это может косвенно отразиться на Казахстане, но правительство принимает меры, чтобы сдерживать ценник на социальный хлеб внутри страны.

Ситуация с рисом также остается стабильной. Несмотря на сокращение посевов в Кызылординской области до 70 тысяч гектаров, урожая хватит для закрытия всех внутренних потребностей. В Минсельхозе подчеркнули, что даже при самом низком сборе риски дефицита отсутствуют.