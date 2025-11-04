Эксперт в сфере сельского хозяйства Толеутай Рахымбеков прогнозирует, что цены на говядину в Казахстане могут возрасти до 15-20 тыс. тенге за килограмм уже в ближайшие 3-4 года. Чтобы избежать этого, по его словам, необходимо объединять небольших фермеров в кооперативы, заявил Рахымбеков в интервью для YouTube TENGE TALKS, сообщает kursiv.media.

Говядина может продолжить расти в цене

Рахымбеков считает, что если не предпринять системных мер по изменению подходов к выращиванию скота и производству мяса в Казахстане, цена на него может продолжить расти.

«Я писал, что мы – казахи – в наше главное национальное блюдо бешбармак будем класть узбекское мясо, но по цене 15-20 тысяч тенге за килограмм. Я еще в 2019 году предупреждал, что мясо может подорожать до 5-6 тыс. тенге за килограмм, и мой прогноз сбылся», – отметил эксперт.

По словам эксперта, истоки текущей ситуации с подорожанием говядины в стране были заложены еще 10 лет назад, когда в сельском хозяйстве взяли курс на экспорт мяса за рубеж.

Были построены откормочные площадки на 10 тысяч голов, завезен импортный скот. При этом разработчики этой программы не учли, что большая часть скота в стране находится в руках мелких фермеров, и, чтобы обеспечить работу такой площадки, его нужно будет покупать у них с дополнительной наценкой.

Почему дорожает говядина

Толеутай Рахымбеков отметил, что 80-90% всего поголовья крупного рогатого скота в стране находится в небольших хозяйствах, где численность скота не превышает 100-200 голов. При этом мелкие фермеры не имеют своей техники и возможности самостоятельно производить главный корм для скота – сено. Сено они покупают у своих соседей по селу – крупных фермеров с техникой, которые продают его со значительной наценкой.

«Они имеют трактор, сенокосилку и косят сено себе и соседям. Естественно, любой фермер хочет заработать. В хороший год, когда все в порядке с погодой, он продаст сено по цене 25 тысяч тенге за тонну. Если происходит засуха, цены растут. В 2021 году у нас была цена 75-80 тысяч тенге за тонну. В 2023 году – 150 тысяч тенге за тонну. В этом году даже в период покоса сено стоило по 50 тысяч тенге за тонну», – отметил эксперт.

При этом, по словам эксперта, чтобы откормить бычка, необходимо два года и около 10 тонн сена. Взрослый бычок даст 170 килограмм мяса. При текущей цене сена в 50 тысяч тенге за тонну только откорм даст 3 тысяч тенге себестоимости на килограмм, что и превращается в итоговые 6 тысяч тенге за килограмм для покупателей. Эксперт отметил, что корма составляют от 50 до 70% себестоимости мяса.

«Откуда сейчас дефицит мяса и подорожание? В 2021 году у нас была засуха. Из-за бескормицы фермеры бросились резать скот. Тогда цены на мясо упали, но я говорил, что через 2-3 года это обернется кратным увеличением цены», – добавил эксперт.

Как исправить ситуацию

По словам эксперта, избежать дальнейшего роста цен на мясо и даже значительно снизить его можно, только мотивируя и убеждая небольших фермеров объединяться в кооперативы. Только в составе сельхозкооперативов у фермеров может хватить ресурсов, чтобы закупать технику и самостоятельно производить корма.

В Казахстане с 2023 года действует программа по льготному микрокредитованию сельских жителей под 2,5% – «Ауыл аманаты». Толеутай Рахымбеков считает, что ее ресурсы необходимо направить на поддержку кооперативов-производителей скота, чтобы они могли закупать технику и получать сено по себестоимости – 12 тысяч тенге за тонну. Должна проводиться индивидуальная работа с фермерами, чтобы убеждать их объединяться в такие кооперативы. Тогда и итоговая цена говядины может снизиться до 3 тысяч тенге за килограмм.