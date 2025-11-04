Без дождя, но с облаками: какой будет погода 5 ноября

5 ноября сохранится прохладная и в целом спокойная погода без осадков. Синоптики прогнозируют облачность, местами с прояснениями, а также умеренные температуры.

Уральск. Облачно в течение суток, ночью — 0…+2 °C, днём — до +5 °C. К вечеру возможны прояснения, осадков не ожидается.

Актобе. Завтра будет преимущественно облачно, ночью до −6 °C, днём — около +2 °C. К вечеру возможны кратковременные прояснения.

Атырау. Утром возможна лёгкая дымка. Днём воздух прогреется до +10 °C, ночью — около +4 °C. Ветер слабый, осадков не ожидается.

Актау. На побережье Каспия температура днём поднимется до +12 °C, ночью — +4 °C. Переменная облачность, без дождя, лёгкий морской бриз.

Погодные условия останутся комфортными для прогулок и поездок. Однако утром и вечером в некоторых районах ожидается прохлада, поэтому синоптики советуют не забывать про тёплую одежду.