В Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Пожизненное лишение свободы назначено 15 обвиняемым, включая четверых предполагаемых исполнителей нападения, сообщает РИА «Новости».

Всего на скамье подсудимых находились 19 человек. Тринадцати из них предъявили обвинения непосредственно в терроризме, остальным — в содействии террористической деятельности. Многие фигуранты признали вину, извинились перед потерпевшими и просили суд о снисхождении.

Суд поддержал позицию обвинения, которое ранее требовало пожизненных сроков для 15 участников преступления. Среди них — предполагаемый лидер группы Шамсидин Фаридуни. Ему также назначен штраф в размере 990 тысяч рублей (около 6,4 млн тенге).

Ещё четырём подсудимым назначили сроки лишения свободы от 19 до 22,5 года.

При этом расследование в отношении двух предполагаемых организаторов и ещё четырёх участников террористической организации продолжается, поскольку они объявлены в розыск.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта 2024 года. Вооружённые люди открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник».

В результате нападения погибли 149 человек, один человек пропал без вести, ещё 609 получили ранения. Ущерб от теракта оценили примерно в 6 млрд рублей.