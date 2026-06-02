Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлинь.

Недавно Генеральный комитет и пленарное заседание 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) приняли раздельные решения об однозначном отказе включить в повестку дня ассамблеи так называемое предложение отдельных стран «пригласить Тайвань принять участие в сессии ВАЗ в качестве наблюдателя». Таким образом, Всемирная ассамблея здравоохранения (ВОЗ) уже 10-й год подряд отклоняет подобные предложения, связанные с Тайванем, что в очередной раз свидетельствует о том, что сепаратистские силы Тайваня лишают себя поддержки из-за несправедливости своего дела, а принцип «одного Китая», напротив, пользуется широкой поддержкой и глубоко укоренен в сердцах людей.

Принцип «одного Китая» не подлежит сомнению. В мире существует только один Китай. Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая. Тайвань с древних времен принадлежит Китаю. Это исторически подтвержденный и юридически установленный бесспорный факт. Международное сообщество давно достигло консенсуса по этому вопросу. Каирская декларация 1943 г., Потсдамская декларация 1945 г., Акт о капитуляции Японии 1945 г. и другие юридически обязывающие международные документы четко подтвердили суверенитет Китая над Тайванем. Вопрос статуса Тайваня был окончательно решен после победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. После образования КНР в 1949 г. Китай как субъект международного права остался неизменным, а правительство КНР, став единственным законным правительством, представляющим весь Китай, по праву в полной мере унаследовало и осуществляет суверенитет Китая.



Резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН 1971 г. не только политически, юридически и процедурно в полной мере урегулировала вопрос о представительстве Китая, в состав которого входит Тайвань, в ООН , но и недвусмысленно подтвердила, что у Китая лишь одно место в ООН. Следовательно, не может быть и речи о существовании «двух Китаев» или модели «один Китай — один Тайвань». Впоследствии соответствующие специализированные учреждения ООН официальными резолюциями и иными актами восстановили законное место КНР. Среди них — Резолюция 25.1 ВОЗ 1972 г. История ясно показала всему миру: вопрос участия тайваньского региона в ВАЗ должен решаться строго в соответствии с принципом «одного Китая». Это — необходимое требование для обеспечения международной справедливости, защиты итогов победы во Второй мировой войне и поддержания послевоенного международного порядка.

Ставить личные интересы выше общественных не пользуется поддержкой у народных масс. Так называемый тезис о «бреши в международной системе профилактики эпидемий», с помощью которого администрация Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня умышленно создает имидж «жертвы» и лживо обвиняет Центральное правительство Китая в якобы пренебрежении здоровьем тайваньского населения, является чистой воды политической ложью.

Центральное правительство Китая уделяет повышенное внимание здоровью и благополучию тайваньских соотечественников. При соблюдении принципа «одного Китая» Центральное правительство Китая выработало надлежащие механизмы для участия тайваньского региона в глобальных вопросах здравоохранения, благодаря чему медицинские эксперты из Тайваня могут принимать участие в соответствующих технических заседаниях ВОЗ.

За прошедший год Центральное правительство Китая одобрило участие медицинских экспертов из тайваньского региона в технических мероприятиях ВОЗ в общей сложности 18 поездок специалистов. В рамках Международных медико-санитарных правил (ММСП) механизм обмена информацией между регионом Тайвань, ВОЗ и другими странами является беспрепятственным и отлаженным, что позволяет Тайваню своевременно получать информацию о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, публикуемую ВОЗ, а также оперативно уведомлять саму организацию.

Между двумя берегами Тайваньского пролива также действует бесперебойный механизм взаимного оповещения об эпидемиологической ситуации с инфекционными заболеваниями, проводятся такие мероприятия, как Форум руководителей больниц. На самом деле именно администрация ДПП Тайваня, упорно отстаивая сепаратистскую позицию, направленную на «независимость Тайваня», и нарушая международные правила, сама уничтожила политическую основу для своего участия и заслужила презрение мира, оказавшись за закрытыми дверями ВАЗ. А теперь эти сепаратистские силы, подобно вору, кричащему «держи вора», беззастенчиво распространяют ложь, искажают правду, намеренно политизируют вопросы здравоохранения, ставя свои темные политические замыслы выше международных интересов и норм международных отношений.

Их попытки срывать работу ВАЗ и брать в заложники профессиональные решения международного сообщества привели к тому, что они и потеряли доверие у себя на острове, и лишились моральной основы в глазах международного сообщества.

Искать внешнюю поддержку для достижения «независимости Тайваня» — самонадеянно и безрассудно. Администрация ДПП Тайваня, упорно отвергая принцип «одного Китая», сознательно идут на сговор со внешними силами, подстрекают жалкие остатки своих «дипломатических союзников» последовательно вносить на ВАЗ предложения, связанные с Тайванем, пытаясь использовать санитарную тему в сепаратистских целях и расширять свое мнимое «международное пространство».

Отдельные государства, движимые гегемонистскими устремлениями и логикой холодной войны, все настойчивее пытаются «сдерживать Китай с помощью Тайваня». С одной стороны, они поощряют и подстрекают тайваньских сепаратистов к провокациям, обостряя конфронтацию между двумя берегами и нагнетая напряженную ситуацию в Тайваньском проливе. С другой — возводят на Китай напраслину и чинят препятствия мирному объединению двух берегов. Но кривда не одолеет правду. Подавляющее большинство государств мира подтвердили китайской стороне свою приверженность резолюции 2758 ГА ООН, твердую поддержку принципа «одного Китая» и несогласие с участием Тайваня в работе ВАЗ, а также выразили однозначную поддержку позиции Китая, направив специальные письма на имя Генерального директора ВОЗ. Факты сильнее слов, а справедливость — в сердце каждого. Соблюдение принципа «одного Китая» — это то, к чему стремятся сердца людей, это веление времени и дело справедливости, а международный порядок, основанный на принципе «одного Китая» не может быть ни оспорен, ни поколеблен, ни изменен.

Тенденция к объединению Китая неостановима. Тайваньский вопрос, возникший в период слабости и потрясений китайкой нации, будет неизбежно решен с ее возрождением. Сегодня Китай как никогда близок к великому возрождению китайской нации — и как никогда близок к полному воссоединению Родины. У него есть небывалая уверенность, несгибаемая воля и реальная возможность добиться этих целей. Мирное воссоединение двух берегов Тайваньского пролива откроет для Тайваня более широкие перспективы развития, обеспечит более полную защиту коренных интересов тайваньских соотечественников, позволит соотечественникам по обе стороны пролива разделить великую славу национального возрождения — это будет благом для всей китайской нации и китайского народа. В то же время воссоединение Тайваня с континентальной частью Китая принесет всем странам только новые возможности для развития, только добавит позитивной энергии в процветание и стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира, только внесет еще больший вклад в дело мира и развития во всем мире, в прогресс человечества и в построение сообщества единой судьбы человечества. Таким образом, это будет благом для международного сообщества и народов всех стран.

Китай и Казахстан — добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры, которые друг другу доверяют. Китай неизменно поддерживает усилия Казахстана к защите национального суверенитета и территориальной целостности, а Казахстан сохраняет твердую приверженность принципу «одного Китая» и выступает против любых проявлений тайваньского сепаратизма. Оказание друг другу решительной поддержки по вопросам, касающимся ключевых интересов, — такова сущность и стратегическая основа китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства. Китайская сторона готова совместно с казахстанского стороной и дальше унаследовать и развивать добрые традиции двусторонних отношений, последовательно укреплять стратегическое содержание сотрудничества, строго соблюдать цели и принципы Устава ООН и совместно отстаивать международную справедливость.