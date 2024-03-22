Теракт в московском "Крокус сити холле". Что известно на данный момент

22 марта в перед концертом группы "Пикник" в подмосковном Crocus City Hall началась стрельба.

Первые кадры с места происшествия в зрительном зале стали появляться в телеграм-каналах. На кадрах слышна автоматная очередь, люди кричат и пытаются спастись. Сразу после стрельбы начался пожар.

Как передает канал Mash, не успевшие эвакуироваться из Крокус Сити Холла люди заблокированы огнём. Предварительно, их может быть около 100. У здания начала обрушаться кровля.

Для задержания террористов к месту стягиваются все возможные силы, в том числе московские, — силовые службы подняты по тревоге. Губернатор Подмосковья Воробьёв так же выехал на место, организован оперштаб.

Очевидцы с места трагедии сообщают, что часть людей эвакуировали прямо с крыши полыхающего здания Крокус Сити Холла. Стрельба началась одновременно и в зрительном зале, и в фойе, где в тот момент находились толпы людей. Террористы подожгли кресла в зале, откуда огонь распространился почти по всему зданию. На место выехали больше 50 бригад скорой помощи. Медики оказывают помощь всем нуждающимся.

Все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия на выходных в Москве отменены, сообщает мэр столицы России Сергей Собянин.

РЖД усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в местах массового скопления людей. Предварительно, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли и более 100 пострадали, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.